Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T12:04Z
https://ria.ru/20190712/1556452929.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155147/43/1551474397_0:61:3078:1792_1036x0_80_0_0_9d1bc4fcf89c0ffe31a54544fde315a8.jpg
РИА Новости

Россия в июне снизила перевыполнение обязательств по сделке ОПЕК+ до 14%

Вчера, 12:04
91
© РИА Новости / Рамиль СитдиковБуровая установка в Красноярском крае
Буровая установка в Красноярском крае
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Буровая установка в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия в июне снизила уровень перевыполнения сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ до 14% с 32% в мае, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Добыча нефти и конденсата в России в июне выросла на 40 тысяч баррелей в стуки по сравнению с предыдущим месяцем - до 11,15 миллиона баррелей в сутки за счет частичного возобновления работы нефтепровода "Дружба", - сказано в докладе. Уровни выполнения сделки приводятся в таблице.
АЗС. Архивное фото
8 июля, 00:30
Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
По данным МЭА, больше всего в июне нарастила добычу нефти "Роснефть" - на 47 тысяч баррелей в сутки, до 3,8 миллиона баррелей в сутки (без учета "Башнефти"), "Лукойл" и "Татнефть" увеличила добычу по 10 тысяч баррелей в сутки, "Славнефть" - на 16 тысяч баррелей в сутки. При этом добыча на проектах СРП в июне по сравнению с маем упала на 46 тысяч баррелей в сутки.
Также агентство сообщило, что снизило прогноз по добыче нефти в РФ на 2020 год - до 11,2 миллиона баррелей в сутки в связи с продлением сделки ОПЕК+.
Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
100000
Обсудить 0
ОПЕКРоссияЭкономика
Рекомендуем
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо в Каракасе
Правительство Греции признало Гуаидо временным президентом Венесуэлы
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле наблюдают за обсуждением санкций США против российского госдолга
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею не уничтожать санкционные продукты
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
"Дальневосточную гостиную" для работы с инвесторами откроют на ВЭФ
Лента
новостей
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Visa намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России
Москва
Московским промпредприятиям предоставят льготные займы на благоустройство
Парламент Украины отказался отменить новый избирательный кодекс
Эксперт оценил вероятность введения санкций США против российского госдолга
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле опровергли сообщения о финансировании итальянской партии "Лига"
На Урале завели дело на должника, который прятался от приставов в шкафу
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: поставки С-400 в Турцию начались в соответствии с договоренностями
Рыбы-клоуны обитают в коралловых рифах. Если самка погибает, то ее место занимает самец. Он буквально меняет пол.
Ученые проникли в тайны подводного секса
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле следят за применением закона об оскорблении государства
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Моралес отметил важность присутствия России в Латинской Америке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния