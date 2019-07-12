Россия в июне снизила перевыполнение обязательств по сделке ОПЕК+ до 14%

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия в июне снизила уровень перевыполнения сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ до 14% с 32% в мае, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Добыча нефти и конденсата в России в июне выросла на 40 тысяч баррелей в стуки по сравнению с предыдущим месяцем - до 11,15 миллиона баррелей в сутки за счет частичного возобновления работы нефтепровода "Дружба", - сказано в докладе. Уровни выполнения сделки приводятся в таблице.

По данным МЭА, больше всего в июне нарастила добычу нефти "Роснефть" - на 47 тысяч баррелей в сутки, до 3,8 миллиона баррелей в сутки (без учета "Башнефти"), "Лукойл" и "Татнефть" увеличила добычу по 10 тысяч баррелей в сутки, "Славнефть" - на 16 тысяч баррелей в сутки. При этом добыча на проектах СРП в июне по сравнению с маем упала на 46 тысяч баррелей в сутки.

Также агентство сообщило, что снизило прогноз по добыче нефти в РФ на 2020 год - до 11,2 миллиона баррелей в сутки в связи с продлением сделки ОПЕК+.