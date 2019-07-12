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РИА Новости

Глава СПЧ: жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что депутат городской думы Кирова Павел Валенчук подал заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Клевета" администраторов паблика "Борщ" в социальной сети "ВКонтакте" и владельца аккаунта в Instagram из-за публикации мема с использованием его фотографии, отмечается на сайте СПЧ.
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"Заявления об оскорблении власти все больше напоминают эпидемию, и она захватывает все более широкие круги людей, к которым данные статьи Кодекса об административных правонарушениях никакого отношения не имеют. Данный случай - характерный пример. Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай", - говорится в заявлении Федотова на сайте СПЧ.
Председатель Совета напомнил, что Пленум Верховного Суда ещё в 2010 году разъяснил, что "юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела.
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