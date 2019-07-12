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2019-07-12T11:59Z
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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность введения санкций США против российского госдолга

Вчера, 11:57
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возможные санкции США против нового госдолга РФ ожидаемы, риск их полного одобрения американскими органами власти невелик, реакция на их введение не окажется слишком негативной на фоне возможных превентивных действий ЦБ РФ, прокомментировал РИА Новости старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов.
Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
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Скорее всего, речь идет о запрете на новые выпуски российских госбумаг, и это первый важный аспект, рассуждает Суверов. Такие меры давно обсуждались и не станут сюрпризом для российского рынка, отметил он.
"Вторым важным моментом станет то, как отреагируют европейские инвесторы на подобные санкции. Доля американских инвесторов в российских ОФЗ невысока, поэтому и отток из них, если европейцы останутся, окажется несущественным", - говорит он.
Наконец, ЦБ РФ, скорее всего, учтет возросшие санкционные риски в своей текущей денежно-кредитной политике (ДКП) уже на ближайшем заседании по ключевой ставке, и не станет слишком агрессивно ее понижать, рассчитывает Суверов. Это поддержит курс рубля, и в случае принятия обсуждаемых санкций США доллар может максимально вырасти в район отметки 65-66 рублей, оценил аналитик.
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