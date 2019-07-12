Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T12:00Z
https://ria.ru/20190712/1556452112.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155641/45/1556414532_0:444:2248:1708_1036x0_80_0_0_df5efb44de2a7833e19c5f663416d915.jpg
РИА Новости

Следствие просит арестовать замглавы ПФР по делу о взяточничестве

Вчера, 11:46
287
© Фото : Пенсионный фонд РФАлексей Иванов
Алексей Иванов
© Фото : Пенсионный фонд РФ
Алексей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили материалы о заключении под стражу замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, которому вменяют дачу взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2019 года в отношении заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Иванова Алексея Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ", - рассказала Царева.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
11 июля, 12:01
В Кремле не знают, что стало причиной следствия в отношении замглавы ПФР
По ее словам, следствие также просит арестовать директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.
В четверг ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, посетивший Иванова в изоляторе временного содержания, сообщил РИА Новости, что тот подал в отставку, в ПФР это пока не подтвердили.
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил РИА Новости, что ПФР оказывает содействие следствию. В Минтруде РИА Новости также сообщили, что министерство "содействует ходу расследования".
500010
Обсудить 0
Алексей ИвановИван МельниковРоссияПенсионный фонд РФПроисшествия
Рекомендуем
Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
РИА
Новости
Дмитрий Ярош
Ярош призвал отомстить Италии
Израильские солдаты у дороги в сектор Газа
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы
Адвокат оценил предложение увеличить срок для скидок по автоштрафам
Лента
новостей
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
Прокурор попросил домашний арест для замглавы ПФР Иванова
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
В Испании пять человек пострадали во время забега быков
Министр обороны Ирана Амир Хатами выступает на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
В Иране назвали угрозы Израиля открытым нарушением устава ООН
В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Крымчане столкнулись с проблемами в работе AliExpress
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Пробы из сирийской Думы долго не анализировали, заявил Шульгин
Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Шри-Ланка снижает сборы авиакомпаний для привлечения туристов
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Лента новостейМолния