Российский участник кругосветки рассказал о перелете через Южный полюс

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Участники рекордного кругосветного полета на реактивном самолете Gulfstream G650ER столкнулись на Южном полюсе с сюрпризом – температура воздуха опустилась до -83 при том, что двигатели могли работать до -80, рассказал РИА Новости российский космонавт Геннадий Падалка, участвовавший в экспедиции.

Россиянин участвовал в одном из этапов кругосветки - от Нур-Султана до Порта-Луи (остров Маврикий). Экспедиция обогнула планету за рекордные 46 часов 40 минут, побив предыдущий рекорд.

"Там [на Южном полюсе] сейчас середина зимы, и на эшелоне полета температура была -83 градуса. Для двигателей самолета ограничение по температуре составляет -80 градусов. Экипаж вынужден был занять эшелон пониже, что в свою очередь привело к снижению скорости полета по соображениям экономии топлива до следующей посадки в Чили. Тем не менее рекорд установлен!" - отметил Падалка.

Самолет взлетел 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США), пролетел через Северный полюс, совершил дозаправки в Нур-Султане и Порте-Луи, затем пролетел над Южным полюсом и дозаправился в Пунта-Аренасе (Чили). Кругосветное путешествие длиной 40172 километра завершилось 11 июля на мысе Канаверал.

"На самые сложные и длительные перелеты через полюсы были наложены более жесткие ограничения, в том числе и минимально необходимым составом экипажа по соображениям веса и расхода топлива. Поэтому мы с канадским видеооператором Дэниелом Грином смогли принять участие во втором этапе [от Нур-Султана до Порта-Луи]", - отметил россиянин.

По его словам, вес был "предельно ограничен для всех".

"С собой на борт можно было взять не более трех-четырех килограммов. Каждый лишний килограмм приводил к повышенному расходу топлива, что особенно было критично при полете над полюсами", - пояснил собеседник агентства.

По словам Падалки, идея организовать рекордный полет принадлежит американскому астронавту Терри Вертсу, с которым он вместе летал на Международной космической станции в 2015 году. Вертс и предложил Падалке присоединиться к проекту.

"Проект создавался как дань уважения экипажу "Аполлона-11" [первым высадился на Луну 50 лет назад], а также всему поколению космических исследователей 60-х и начала 70-х годов... Без энтузиазма и творчества космических исследователей прошлого поколения у нас бы вряд ли состоялись все последующие программы", - объяснил он.

Космонавт назвал One More Orbit еще и символом сегодняшнего партнерства. "Хотелось продемонстрировать сотрудничество, а не соперничество, как было в годы холодной войны, и показать связь прошлого, настоящего и будущего в совместных космических исследованиях", - отметил он.

Экипаж для полета был подобран интернациональным: американец, британец, датчанин, немец, русский, канадец, украинец, полька, норвежка и южноафриканец