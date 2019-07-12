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РИА Новости

В ЮАР при взрыве газа пострадали 50 человек

Вчера, 11:13
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Около 50 человек пострадали при взрыве газа на территории предприятия в ЮАР, говорится в сообщении, опубликованном службой экстренной медицинской помощи страны ER24.
Инцидент произошел в пятницу утром в городке Олифантсфонтейн. На место взрыва были направлены кареты скорой помощи.
По информации медиков, порядка 50 человек получили легкие травмы и травмы средней степени тяжести.
"К счастью, на месте не было обнаружено погибших и тяжело пострадавших", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия прибыли местные власти. Ведется расследование обстоятельств случившегося.
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