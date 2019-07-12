СК возбудил дело против главы Нижнеудинского района в Приангарье

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дело возбуждено в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова из-за использования коммунальной техники для расчистки его участка после наводнения в Иркутской области, сообщается на Дело возбуждено в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова из-за использования коммунальной техники для расчистки его участка после наводнения в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что президиум регионального политсовета "Единой России" в Иркутской области исключил из партии главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова за дискредитацию.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мэра муниципального образования "Нижнеудинский район" Сергея Худоногова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что дело возбуждено по результатам доследственной проверки, основанием которой стало видео, опубликованное в интернете.

По версии следствия, 2 июля Худоногов организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего участка с привлечением специалистов и техники казённого учреждения. Работы проводились вопреки служебной необходимости и противоречили требованиям по ликвидации последствий ЧС. Следователи СК проводят необходимые следственные действия.