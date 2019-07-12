Конюхов с экспедицией посетит место гибели линкора "Новороссийск"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправится к месту крушения флагмана Черноморской эскадры линкора "Новороссийск", где будут проведены исследовательские работы, сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета (СевГУ).

Экспедиция организована СевГУ и Институтом востоковедения РАН (Москва). В ней также принимает участие Военно-исторический музей фортификационных сооружений.

"В настоящее время экспедицией проводится обследование места трагической гибели флагмана Черноморской эскадры линкора "Новороссийск". В экспедиции примет участие известный российский путешественник Федор Филиппович Конюхов", - говорится в сообщении.

Линкор "Новороссийск" — военный корабль советского Черноморского флота. До 1948 года входил в состав итальянского ВМФ под названием "Джулио Чезаре". В результате взрыва "Новороссийск" затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года. В катастрофе погибли свыше 800 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.