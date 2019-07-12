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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть поддержит аграриев в 2019 году в размере 7 млрд рублей

Вчера, 10:34
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
ПУШКИН, 11 июл - РИА Новости. Господдержка аграриев Ленинградской области в 2019 году составит 7 миллиардов рублей, включая 5,5 миллиарда - из регионального бюджета, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В этом году мы совместно с министерством сельского хозяйства выделяем на поддержку ленинградских аграриев 7 миллиардов рублей, из них 5,5 миллиарда - собственная поддержка областного бюджета", - сказал Дрозденко на Всероссийском дне поля-2019, который подходит в Ленинградской области.
По его словам, область будет субсидировать приобретение новой сельскохозяйственной техники. "Мы субсидируем 30% на покупку тракторов и 40% - на покупку иной сельхозтехники, включая комбайны", - рассказал губернатор.
В этом году Ленинградская область стала принимающей стороной участников ежегодного Всероссийского дня поля. С 10 по 12 июля выставка проходит на учебном поле государственного аграрного университета. В мероприятие приняли участие более 8 тысяч аграриев со всей России, а также свыше 160 сельхозорганизаций; представлены порядка 800 единиц техники и оборудования. Аграрии Ленинградской области на своей экспозиции заложили 550 экспериментальных делянок, высадили 416 сортов культур, произрастающих в регионе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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