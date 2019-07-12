Ленобласть поддержит аграриев в 2019 году в размере 7 млрд рублей

ПУШКИН, 11 июл - РИА Новости. Господдержка аграриев Ленинградской области в 2019 году составит 7 миллиардов рублей, включая 5,5 миллиарда - из регионального бюджета, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В этом году мы совместно с министерством сельского хозяйства выделяем на поддержку ленинградских аграриев 7 миллиардов рублей, из них 5,5 миллиарда - собственная поддержка областного бюджета", - сказал Дрозденко на Всероссийском дне поля-2019, который подходит в Ленинградской области.

По его словам, область будет субсидировать приобретение новой сельскохозяйственной техники. "Мы субсидируем 30% на покупку тракторов и 40% - на покупку иной сельхозтехники, включая комбайны", - рассказал губернатор.