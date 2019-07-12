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РИА Новости

Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать

10:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как в больницу попала восьмилетняя девочка, которая заявила, что ее покусала мать, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"10 июля… в полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения, в котором сообщалось о госпитализации со следами укусов из дома 9 по Тихорецкому проспекту 8-летней девочки. Со слов потерпевшей, телесные повреждения ей нанесла мать", - говорится в сообщении.
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Сотрудники полиции проводят проверку, информирует ГУМВД.
В июне в больницу со следами побоев были доставлены двое детей 2015 и 2017 годов рождения, которым, по информации ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу, нанесла телесные повреждения их мать, будучи в нетрезвом виде. Как сообщал ряд СМИ, мать якобы не только избила, но и покусала двоих малышей. У мальчиков якобы были множественные синяки, а также местами вырваны волосы. Аппарат детского омбудсмена в Петербурге Светланы Агапитовой сообщал, что сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.
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