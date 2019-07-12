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РИА Новости

Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока

10:08
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЧлен ЦИК россии Евгений Шевченко
Член ЦИК россии Евгений Шевченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Член ЦИК россии Евгений Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Кандидаты, избранные на различные должности от партий, которые впоследствии были ликвидированы, сохраняют свои полномочия до конца срока, заявил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
"Те кандидаты, которые уже избрались от партий, ликвидированных впоследствии, сохраняют свои полномочия до конца срока. Они не лишаются своего статуса, их избрали, и свои полномочия они исполняют до конца срока", - сказал Шевченко РИА Новости.
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко
09:41
В ЦИК объяснили, когда выступления кандидатов не являются агитацией
По его словам, на сегодняшний день Верховный суд принял решение о ликвидации семи политических партий.
Но эти решения должны вступить в законную силу. До этого, если партия выдвигает своих кандидатов, они могут участвовать в выборах", - добавил член ЦИК.
Он добавил, что Центризбирком не контролирует деятельность партий, эта функция лежит на Минюсте, который может запросить у ЦИК информацию по участию тех или иных партий в выборах в течение последних семи лет.
"Мы готовим ответы, дальше уже Минюст по полученной информации готовит исковые заявления в Верховный суд, если на это есть основания. Ведь в соответствии с федеральным законом "О политических партиях" только Минюст может выйти с иском о ликвидации партии в Верховный суд РФ", - пояснил Шевченко.
Читайте полный текст интервью >>
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