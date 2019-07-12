Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Кандидаты, избранные на различные должности от партий, которые впоследствии были ликвидированы, сохраняют свои полномочия до конца срока, заявил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Те кандидаты, которые уже избрались от партий, ликвидированных впоследствии, сохраняют свои полномочия до конца срока. Они не лишаются своего статуса, их избрали, и свои полномочия они исполняют до конца срока", - сказал Шевченко РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день Верховный суд принял решение о ликвидации семи политических партий.

Но эти решения должны вступить в законную силу. До этого, если партия выдвигает своих кандидатов, они могут участвовать в выборах", - добавил член ЦИК.

Он добавил, что Центризбирком не контролирует деятельность партий, эта функция лежит на Минюсте, который может запросить у ЦИК информацию по участию тех или иных партий в выборах в течение последних семи лет.