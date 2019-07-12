Евгений Шевченко: публичные выступления кандидатов — не всегда агитация

Избирательная кампания по довыборам в Госдуму, начало которой пришлось на середину июня, набирает обороты. О том, сколько кандидатов претендует на места в российском парламенте, что считается предвыборной агитацией и какое количество партий достаточно для отражения политических взглядов российского общества, в интервью РИА Новости рассказал член ЦИК России Евгений Шевченко.

Довыборы в Госдуму в связи с появившимися вакантными мандатами депутатов пройдут 8 сентября по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

— На региональных кампаниях в некоторых субъектах кипят страсти, например, в Москве, на муниципальных выборах в Петербурге. А как проходит избирательная кампания по довыборам в Госдуму?

— На этой неделе заканчивается период выдвижения у кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев. У партийных кандидатов есть срок до полуночи 12 июля провести свои предвыборные мероприятия и до полуночи 13 июля представить в ЦИК документы для заверения партийных списков. После заверения списка кандидаты от партий до 23 июля должны прийти в окружные избирательные комиссии и представить необходимые для выдвижения документы.

Самовыдвиженцы должны до полуночи 12 июля представить свои документы непосредственно в окружные избирательные комиссии.

Подача документов на регистрацию и для партийных кандидатов, и для самовыдвиженцев заканчивается у всех одинаково – в 18.00 (по местному времени) 24 июля. После 24 июля у избирательных комиссий будет 10 дней, чтобы проверить все и зарегистрировать кандидатов или отказать им.

— Сколько кандидатов уже выдвинулись для участия в довыборах в Госдуму? Сколько самовыдвиженцев? Какую конкуренцию ожидаете на этих довыборах в Госдуму, если брать в пример предыдущие кампании по довыборам?

— На сегодняшний день 13 партий имеют право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. Из них этой возможностью уже воспользовались 11 партий. Еще одна партия — КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости – ред.) – планирует проведение предвыборного мероприятия по выдвижению кандидатов 12 июля.

Не будет выдвигать своих кандидатов из 13 только Партия пенсионеров России, так как решением Верховного суда РФ она ликвидирована из-за неучастия в течение семи лет подряд в определенном количестве выборов.

Таким образом, правом выдвинуть кандидатов на довыборы воспользовались : "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Партия роста", "Яблоко", "Коммунисты России", "Пенсионеры за социальную справедливость", "Родина", "Зеленые".

Активность политических партий в этом году выше: в прошлом году 10 партий выдвинули своих кандидатов на довыборы в Госдуму по семи округам, а сейчас только по четырем округам — уже 11 партий, еще одна уведомила о проведении мероприятия по выдвижению. В прошлом году всего было выдвинуто 48 кандидатов. Сейчас у нас по четырем округам уже 35 кандидатов от партий: десять в Хабаровском крае, девять по Новгородской области, восемь по Орловской области и восемь по Свердловской области. Также один самовыдвиженец по Орловской области.

— С чем связана повышенная активность партий? Можно ли предположить, что это из-за позиции Минюста, который стал активно отслеживать, какие партии ведут работу, а какие нет, и выходить в суд с ходатайством об их ликвидации?

— Все эти партии, которые выдвинули своих кандидатов на довыборы, они всегда были активны. Все они за исключением только КПСС уже участвовали в выборах депутатов Госдумы, поэтому тут нет ничего удивительного. Пакет документов тоже прежний, в этих партиях сложились профессиональные команды юристов, которые уже знают, какие документы и как готовить.

Все партии, которые участвуют в этих выборах, освобождены от сбора подписей. Ни одна партия, которая для выдвижения своего кандидата должна была бы собирать подписи, не уведомила нас о проведении мероприятий по выдвижению. Кроме партий среди претендентов есть только один самовыдвиженец в Орловской области, который сейчас собирает подписи в свою поддержку.

— Если потенциальный кандидат, которого партия решила выдвинуть на выборы, начинает выступать на разных митингах, публичных мероприятиях, появляется на телеканалах, на страницах СМИ, это считается незаконной агитацией? Ведь агитационный период в СМИ наступает позже.

— Если нет никакого призыва голосовать за него, то это просто публичная активность кандидата. Это не считается незаконной агитацией. Агитация в электронных и печатных СМИ начинается с 10 августа, но если кандидат публично о чем-то рассказывает, это просто информирование, оно не запрещено законом.

— Если кандидат не говорит "голосуйте за меня", то это агитацией не считается?

— Нет. Мы вообще пока не фиксируем никаких нарушений по довыборам.

— Недавно были ликвидированы семь партий за неучастие в выборах. Сколько еще партий могут быть ликвидированы из-за неучастия в политической жизни и выборных кампаниях в ближайшее время? Что это за партии? Сколько партий, так сказать, на карандаше и могут в случае пассивной работы также попасть под ликвидацию?

— Это не тема ЦИК России. Центризбирком не контролирует деятельность партий, эта функция лежит на Минюсте. В рамках своего надзора Минюст в праве запрашивать информацию о политических партиях. Так, у ЦИКа Минюст запрашивает информацию по участию тех или иных партий в выборах в течение последних семи лет. Мы готовим ответы, дальше уже Минюст по полученной информации готовит исковые заявления в Верховный суд, если на это есть основания. Ведь в соответствии с федеральным законом "О политических партиях" только Минюст может выйти с иском о ликвидации партии в Верховный суд РФ.

Мы сами по своей инициативе не считаем, какая партия когда участвовала или не участвовала в выборах, но если приходит запрос от Минюста, то такой анализ проводим и предоставляем данные.

На сегодняшний день Верховный суд принял решение о ликвидации семи политических партий. Но эти решения должны вступить в законную силу. До этого, если партия выдвигает своих кандидатов, они могут участвовать в выборах. И самое главное: те кандидаты, которые уже избрались от партий, ликвидированных впоследствии, сохраняют свои полномочия до конца срока. Они не лишаются своего статуса, их избрали, и свои полномочия они исполняют до конца срока.

— Может, стоит как-то упростить работу партий, чтобы работы с документами было меньше и больше времени оставалось на непосредственную политическую деятельность?

— По инициативе председателя ЦИК России Эллы Александровны Памфиловой отчетность партий упрощена. Ранее раз в три года партии обязаны были представить сведения об участии в выборах и приложить к ним протоколы, заверенные организующей выборы комиссией, что, безусловно, вызывало затруднения у всех. Предложение председателя ЦИК об упрощении отчетности было закреплено в законопроекте, который уже принят Госдумой в первом чтении, и как мы полагаем, до конца весенней сессии будет принят в трех чтениях и отправлен в Совет Федерации, а затем на подпись президенту. После этого нововведения Минюст будет обращаться в ЦИК с запросом. А Центризбирком через систему ГАС "Выборы" будет выдавать перечень избирательных кампаний, где та или иная партия участвовала, то есть партиям значительно облегчили жизнь.

— Сколько партий, на ваш взгляд, необходимо для того, чтобы был представлен весь политический спектр?

— Это вопрос к политологам, экспертам. Мы работаем со всеми зарегистрированными партиями.

— ЦИКу не тяжело работать с таким огромным количеством партий? Может, лучше, если бы остались только те активные партии, которые действительно ведут работу и участвуют все время ввыборах?