Эрмитаж застраховал коллекцию экспонатов из Лувра перед выставкой

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Государственный Эрмитаж заключил договор страхования 267 экспонатов из Лувра страховой стоимостью около 154 миллионов евро, которые будут представлены на выставке "Мечта об Италии: Коллекция маркиза Кампаны", следует из материалов на сайте госзакупок.

"Общая страховая стоимость музейных предметов –154,439 миллиона евро. Характер музейных предметов – живопись, художественная рама, предметы ювелирного искусства, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, монументальная живопись (фрески), архитектурные детали, археологические предметы, графика (книги, документы), фотографии", - говорится в техническом задании.

Как уточняется в конкурсной документации, экспонаты застрахованы на условиях "все риски" по принципу "от гвоздя до гвоздя". Страховое покрытие действует в период упаковки/распаковки, погрузки/разгрузки, транспортировки, монтажа/демонтажа, временного складирования и экспонирования.

Выставка "Мечта об Италии: Коллекция маркиза Кампаны" пройдет в Эрмитаже c 16 июля по 20 октября. Согласно информации на сайте музея, благодаря сотрудничеству с Лувром выставка впервые за 160 лет представит наиболее выдающиеся произведения искусства из собрания Джованни Пьетро Кампаны маркиза ди Кавелли (1809 – 1880), которое считалось одной из самых значительных частных коллекций XIX века.