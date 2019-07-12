Эрмитаж застраховал коллекцию экспонатов из Лувра перед выставкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Государственный Эрмитаж заключил договор страхования 267 экспонатов из Лувра страховой стоимостью около 154 миллионов евро, которые будут представлены на выставке "Мечта об Италии: Коллекция маркиза Кампаны", следует из материалов на сайте госзакупок.
"Общая страховая стоимость музейных предметов –154,439 миллиона евро. Характер музейных предметов – живопись, художественная рама, предметы ювелирного искусства, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, монументальная живопись (фрески), архитектурные детали, археологические предметы, графика (книги, документы), фотографии", - говорится в техническом задании.
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Как уточняется в конкурсной документации, экспонаты застрахованы на условиях "все риски" по принципу "от гвоздя до гвоздя". Страховое покрытие действует в период упаковки/распаковки, погрузки/разгрузки, транспортировки, монтажа/демонтажа, временного складирования и экспонирования.
Выставка "Мечта об Италии: Коллекция маркиза Кампаны" пройдет в Эрмитаже c 16 июля по 20 октября. Согласно информации на сайте музея, благодаря сотрудничеству с Лувром выставка впервые за 160 лет представит наиболее выдающиеся произведения искусства из собрания Джованни Пьетро Кампаны маркиза ди Кавелли (1809 – 1880), которое считалось одной из самых значительных частных коллекций XIX века.
"Музеем Лувр представлены такие известные произведения, как этрусский саркофаг супругов, рельефы Кампаны, фрагмент Алтаря мира, этрусские ювелирные украшения, живописные работы Тадео Гади, Паоло Венециано, Доменико Гирландайо", - информирует Государственный Эрмитаж.