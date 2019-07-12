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РИА Новости

В ЦИК объяснили, когда выступления кандидатов не являются агитацией

09:41
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен ЦИК РФ Евгений Шевченко
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Публичные выступления кандидатов во время избирательной кампании до наступления агитационного периода не являются нарушением закона, если не звучит прямого призыва поддержать их на выборах, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
"Если нет никакого призыва голосовать за него (кандидата), то это просто публичная активность кандидата. Это не считается незаконной агитацией", - сказал Шевченко в интервью РИА Новости, поясняя, считается ли незаконной агитацией выступление кандидата на митингах или публичных мероприятиях, появление его в СМИ до начала агитационного периода.
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По его словам, если кандидат во время публичного выступления не говорит прямо "голосуйте за меня" - это агитацией не считается.
Шевченко напомнил, что агитационный период в СМИ на довыборах в Госдуму начинается с 10 августа. "Если кандидат публично о чем-то рассказывает, это просто информирование, оно не запрещено законом", - отметил он.
Читайте полный текст интервью >>
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