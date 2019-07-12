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РИА Новости

В Туве десять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле

09:38
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КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. В Туве при опрокидывании машины в реку погибли десять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Уточняется, что среди утонувших шестеро несовершеннолетних.
Инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе. Полиции о случившемся рассказал местный житель.
По его словам, автомобиль УАЗ пытался "пересечь вброд" реку Шуй, но затонул.
На месте работает следственно-оперативная группа, сейчас пытаются установить точное количество жертв.
Позже стало известно, что в машине находились две семьи.
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Республика ТуваПроисшествия
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