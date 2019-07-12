В Туве десять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. В Туве при опрокидывании машины в реку погибли десять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Уточняется, что среди утонувших шестеро несовершеннолетних.
Инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе. Полиции о случившемся рассказал местный житель.
По его словам, автомобиль УАЗ пытался "пересечь вброд" реку Шуй, но затонул.
На месте работает следственно-оперативная группа, сейчас пытаются установить точное количество жертв.
Позже стало известно, что в машине находились две семьи.