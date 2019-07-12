В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики

КРАСНОЯРСК, 12 июл - РИА Новости. Две семьи ехали в перевернувшемся автомобиле, при опрокидывании которого погибли десять человек, в том числе шесть детей, сообщил на своей странице Две семьи ехали в перевернувшемся автомобиле, при опрокидывании которого погибли десять человек, в том числе шесть детей, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Ранее сообщалось, что в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем", - сообщил Кара-оол.

Он отметил, что направил на место группу специалистов службы ГО и ЧС со спецтехникой.