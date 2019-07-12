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РИА Новости

ЦИК не фиксирует нарушений в ходе кампании по довыборам в Госдуму

09:27
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Центризбирком России пока не фиксирует нарушений в ходе избирательной кампании по довыборам в Госдуму, сообщил в интервью РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
Довыборы в Госдуму в связи с появившимися вакантными мандатами депутатов пройдут 8 сентября по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.
Здание Государственной Думы РФ
00:17
Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
"Мы вообще пока не фиксируем никаких нарушений по довыборам", - сказал Шевченко.
Он отметил, что на этой неделе заканчивается период выдвижения у кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев. У партийных кандидатов есть срок до полуночи 12 июля провести свои предвыборные мероприятия, и до полуночи 13 июля представить в ЦИК документы для заверения партийных списков. После заверения списка кандидаты от партий до 23 июля должны прийти в окружные избирательные комиссии и представить необходимые для выдвижения документы. Самовыдвиженцы должны до полуночи 12 июля представить свои документы непосредственно в окружные избирательные комиссии.
"Подача документов на регистрацию и для партийных кандидатов, и для самовыдвиженцев заканчивается у всех одинаково – в 18.00 (по местному времени) 24 июля", - добавил член ЦИК.
Читайте полный текст интервью >>
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