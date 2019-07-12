ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "21 век"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" (город Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает Банк России, решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что НКО не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной законодательством.

Кроме того, деятельность НКО "21 век" на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности. Сообщается также, что руководство и собственники НКО "21 век" не предприняли действенные меры по увеличению размера ее капитала до минимальной величины.