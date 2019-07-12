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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "21 век"

08:36
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "21 век" (город Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
Как отмечает Банк России, решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что НКО не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной законодательством.
Кроме того, деятельность НКО "21 век" на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности. Сообщается также, что руководство и собственники НКО "21 век" не предприняли действенные меры по увеличению размера ее капитала до минимальной величины.
НКО не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно рейтингу Банка России, кредитная организация на 1 июня занимала 463-е место в банковской системе РФ.
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Центральный Банк РФСанкт-ПетербургЭкономика
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