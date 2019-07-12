В Совфеде 15 июля обсудят межпарламентские связи с грузинскими коллегами

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и его первый заместитель Владимир Джабаров в понедельник проведут встречу с делегацией грузинских парламентариев, сообщил РИА Новости в пятницу сам Косачев.

Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, запланирована встреча в Госдуме, сообщил РИА Новости глава делегации, депутат фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая. Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сфере.

"С грузинской делегацией встречаемся в понедельник. На встрече речь может пойти о текущем состоянии отношений (между странами) и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога", - сказал Косачев.

Ранее он заявил, что Россия готова к выстраиванию гармоничных отношений с Грузией, если грузинский народ захочет восстановить их.