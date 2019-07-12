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РИА Новости

В Совфеде 15 июля обсудят межпарламентские связи с грузинскими коллегами

08:30
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и его первый заместитель Владимир Джабаров в понедельник проведут встречу с делегацией грузинских парламентариев, сообщил РИА Новости в пятницу сам Косачев.
Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, запланирована встреча в Госдуме, сообщил РИА Новости глава делегации, депутат фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая. Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сфере.
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"С грузинской делегацией встречаемся в понедельник. На встрече речь может пойти о текущем состоянии отношений (между странами) и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога", - сказал Косачев.
Ранее он заявил, что Россия готова к выстраиванию гармоничных отношений с Грузией, если грузинский народ захочет восстановить их.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
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Протесты в ГрузииСовет Федерации РФКонстантин КосачевВ мире
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