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РИА Новости

В Екатеринбурге будет пять точек для опроса о месте строительства храма

03:31
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пять-шесть площадок будут организованы для опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Александр Высокинский.
"В зависимости от того, сколько точек сбора горожан будет обозначено в каждом районе. Пока мы рассчитываем, что это будут пять-шесть точек. И в целом это будет стоить примерно 13-15 миллионов рублей. Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 миллионов рублей", - сказал мэр, отвечая на вопрос о стоимости проведения опроса.
По его словам, 5-6 точек было решено сделать в целях экономии.
"Я считаю, что этого будет вполне достаточно для репрезентативности. Те, кто захотят, придут и получат возможность высказать свое мнение", - пояснил мэр.
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Он добавил, что опрос пройдет во второй половине сентября. Его итоги будут подведены ориентировочно за неделю.
"Отдельно хочу сказать про инвесторов - РМК и УГМК, Игоря Алексеевича Алтушкина и Андрея Анатольевича Козицына. Перед ними можно только шляпу снять. Потому что они 10 лет занимаются этой темой. Три раза не получилось. Тем не менее, они не останавливаются, находятся в диалоге с горожанами. И здесь, конечно, можно точно Екатеринбургу позавидовать, что у нас есть такие представители крупного бизнеса, такие меценаты. Это сильная сторона города", - заявил мэр.
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