В Екатеринбурге будет пять точек для опроса о месте строительства храма

Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото

Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Пять-шесть площадок будут организованы для опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Александр Высокинский.

"В зависимости от того, сколько точек сбора горожан будет обозначено в каждом районе. Пока мы рассчитываем, что это будут пять-шесть точек. И в целом это будет стоить примерно 13-15 миллионов рублей. Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 миллионов рублей", - сказал мэр, отвечая на вопрос о стоимости проведения опроса.

По его словам, 5-6 точек было решено сделать в целях экономии.

"Я считаю, что этого будет вполне достаточно для репрезентативности. Те, кто захотят, придут и получат возможность высказать свое мнение", - пояснил мэр.

Он добавил, что опрос пройдет во второй половине сентября. Его итоги будут подведены ориентировочно за неделю.