В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Новейший береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" впервые инициативно представлен на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге концерном "Моринформсистема-Агат", передаёт корреспондент РИА Новости.

Этот комплекс является дальнейшей разработкой берегового ракетного комплекса "Бал".

В отличие от классического "Бала", состоящего из трёх машин, весь новейший комплекс "Рубеж-МЭ" находится на одной машине (колесная база КАМАЗ).

Как пояснил РИА Новости один из руководителей предприятия Виктор Комардин, новейшая разработка произведена предприятием инициативно, в настоящее время ведутся переговоры с Минобороны по заключению контракта.

"Преимущество "Рубежа" по сравнению с "Балом" в первую очень заключается в том, что этот комплекс в 2,5 раза дешевле своего предыдущего аналога. Размещается на одном автомобиле, и при этом на его вооружении находятся те же ракеты - "Уран" (Х-35 УЭ)", - сказал Комардин.

Он подчеркнул, что "преимущество нового комплекса обусловлено интеграцией противокорабельных ракет, средств загоризонтного обнаружения, аппаратуры управления стрельбой, аппаратуры боевого управления, размещённых на единой мобильной платформе повышенной проходимости".