В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Новейший береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" впервые инициативно представлен на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге концерном "Моринформсистема-Агат", передаёт корреспондент РИА Новости.
Этот комплекс является дальнейшей разработкой берегового ракетного комплекса "Бал".
В отличие от классического "Бала", состоящего из трёх машин, весь новейший комплекс "Рубеж-МЭ" находится на одной машине (колесная база КАМАЗ).
Как пояснил РИА Новости один из руководителей предприятия Виктор Комардин, новейшая разработка произведена предприятием инициативно, в настоящее время ведутся переговоры с Минобороны по заключению контракта.
"Преимущество "Рубежа" по сравнению с "Балом" в первую очень заключается в том, что этот комплекс в 2,5 раза дешевле своего предыдущего аналога. Размещается на одном автомобиле, и при этом на его вооружении находятся те же ракеты - "Уран" (Х-35 УЭ)", - сказал Комардин.
Он подчеркнул, что "преимущество нового комплекса обусловлено интеграцией противокорабельных ракет, средств загоризонтного обнаружения, аппаратуры управления стрельбой, аппаратуры боевого управления, размещённых на единой мобильной платформе повышенной проходимости".
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ" предназначен для загоризонтного обнаружения, сопровождения и поражения одиночных надводных целей, корабельных соединений и групп, а также береговых целей.