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РИА Новости

Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными

03:12
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CC BY-SA 3.0 / Dan Molter / Грибы
Грибы
CC BY-SA 3.0 / Dan Molter /
Грибы. Архивное фото
МОСКВА, ‪12 июл‬ - РИА Новости. Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.
В четверг старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что семья из четырех человек отравилась грибами в Подмосковье, трехлетний ребенок попал в реанимацию, проводится проверка. В администрации городского округа РИА Новости сообщили, что в состоянии средней тяжести были госпитализированы мужчина 67 лет и девушка 19 лет, а двух человек вертолетом госпитализировали в Москву.
"В Московской области произрастает несколько видов несъедобных или условно-съедобных грибов, все они токсичны. Наиболее распространенные - мухомор, бледная поганка, сатанинский гриб, свинушка, галерина окаймленная, мицена чистая, гебелома клейкая, лепиота гребенчатая, желчный гриб. Что касается вида, то несведущие люди могут путать со съедобными грибами свинушку, галерину и гебелому. Остальные имеют достаточно специфичный вид", - рассказали РИА Новости в министерстве.
Специалист-эколог, эксперт по грибам уточнил РИА Новости, что чаще всего их можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками.
Ядовитые грибы растут на территории всего региона, встретить их можно в лесах и заболоченных местностях. В ведомстве подчеркнули, что при первых признаках отравления необходимо сразу вызвать врачей, оказав отравившемуся помощь: нужно промыть больному желудок, дать активированный уголь, уложить его на ровную поверхность и приложить к рукам и ногам грелки. Также необходимо регулярно пить теплую воду, исключив чай, кофе и соки, добавили в министерстве.
Эктомикоризный гриб. Архивное фото
9 октября 2018, 12:12
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