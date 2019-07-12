Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными

МОСКВА, ‪12 июл‬ - РИА Новости. Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.

В четверг старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что семья из четырех человек отравилась грибами в Подмосковье, трехлетний ребенок попал в реанимацию, проводится проверка. В администрации городского округа РИА Новости сообщили, что в состоянии средней тяжести были госпитализированы мужчина 67 лет и девушка 19 лет, а двух человек вертолетом госпитализировали в Москву.

"В Московской области произрастает несколько видов несъедобных или условно-съедобных грибов, все они токсичны. Наиболее распространенные - мухомор, бледная поганка, сатанинский гриб, свинушка, галерина окаймленная, мицена чистая, гебелома клейкая, лепиота гребенчатая, желчный гриб. Что касается вида, то несведущие люди могут путать со съедобными грибами свинушку, галерину и гебелому. Остальные имеют достаточно специфичный вид", - рассказали РИА Новости в министерстве.

Специалист-эколог, эксперт по грибам уточнил РИА Новости, что чаще всего их можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками.