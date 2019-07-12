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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины данью, рассказали в УПЦ

03:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАндреевская церковь в Киеве. Верховная рада Украины приняла закон о передаче церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату
Андреевская церковь в Киеве. Верховная рада Украины приняла закон о передаче церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату
© РИА Новости / Стрингер
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Андреевская церковь в Киеве. Верховная рада Украины приняла закон о передаче церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Константинополь установил налог для приходов "новой церкви" Украины после того, как Киев сорвал передачу ему религиозных святынь.
Об этом в интервью каналу NewsOne сообщил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
По словам священника, представители Константинопольского патриархата связывались с Владимиром Зеленским по поводу обещаний бывшего главы государства Петра Порошенко о передаче местных святынь в подчинение Фанара.
Фанар — исторический район в Стамбуле, где располагается резиденция возглавляемого Варфоломеем Константинопольского патриархата.
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Филарет обвинил "новую церковь" Украины в захвате храмов
"Не получилось. Эммануил (епископ Константинопольской православной церкви и митрополит Галльский. — Прим. ред.) выставил Епифанию (глава "новой церкви". — Прим. ред.) счет", — рассказал митрополит Антоний.
По его словам, теперь каждый приход "новой церкви" должен выплачивать Константинополю налог в размере от четырех до 20 тысяч евро.
После этого раскольник Филарет Денисенко "поднял бучу", добавил митрополит.

"Новая церковь" Украины

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Делегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыри
Шестого января 2019-го константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.
В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев предстоятель бывшей неканонической церкви, бывший митрополит Киевский и Галицкий — раскольник Филарет Денисенко заявил, что "новая церковь" разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках так называемого объединительного собора.
Филарет Денисенко
4 июля, 16:23
Филарет заявил, что у "новой церкви" Украины нет будущего
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеКонстантинопольский патриархатУкраинская православная церковьВ мире
Популярные комментарии
Какой ажиотаж был у "свидомых" пол-года назад ! Токовали как глухари по весне, не слушая никого , о том , какая у них будет прекрасная и независимая, ни от кого, церковь . Как они ревели, как быки, о том , что каноническая церковь - это неправильные раскольники , а новая церковь - это независимость ото всех ! И так во всем ! В итоге оказалось , что сами на себя надели, как экономическое , так и духовное ярмо рабства . Рабы не будут жить хорошо - ошейник раба дает право только на скудное пропитание , чтобы не помер с голода .
12 июля, 04:42
Jolly Roger
5850003
И "новые" церковники взялись пилить Украину. Ничего не поделаешь. Такая у Украины карма.
12 июля, 04:04
lizander_57 Лизандер
23100003
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