Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины данью, рассказали в УПЦ

Андреевская церковь в Киеве. Верховная рада Украины приняла закон о передаче церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Архивное фото

Андреевская церковь в Киеве. Верховная рада Украины приняла закон о передаче церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Константинополь установил налог для приходов "новой церкви" Украины после того, как Киев сорвал передачу ему религиозных святынь.

Об этом в интервью каналу NewsOne сообщил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По словам священника, представители Константинопольского патриархата связывались с Владимиром Зеленским по поводу обещаний бывшего главы государства Петра Порошенко о передаче местных святынь в подчинение Фанара.

Фанар — исторический район в Стамбуле, где располагается резиденция возглавляемого Варфоломеем Константинопольского патриархата.

"Не получилось. Эммануил (епископ Константинопольской православной церкви и митрополит Галльский. — Прим. ред.) выставил Епифанию (глава "новой церкви". — Прим. ред.) счет", — рассказал митрополит Антоний.

По его словам, теперь каждый приход "новой церкви" должен выплачивать Константинополю налог в размере от четырех до 20 тысяч евро.

После этого раскольник Филарет Денисенко "поднял бучу", добавил митрополит.

"Новая церковь" Украины

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Шестого января 2019-го константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.

В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.