Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T02:52Z
https://ria.ru/20190712/1556443894.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_0:197:2942:1852_1036x0_80_0_0_5c31eec761734d25afe5b2aa1bfe5dd0.jpg
РИА Новости

Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя

02:52
227
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пользователи вновь жалуются на сбои в сервисе коротких сообщений Twitter, который ранее заявлял о возобновлении работы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Первая волна масштабных перебоев была зафиксирована, начиная с 21.46 мск. В 00.10 мск пятницы на техническом аккаунте Twitter появилось сообщение о возобновлении работы и доступности сервиса для 100% пользователей.
Страница Facebook
4 июля, 10:29
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Данные Downdetector показывают, что после 02.00 мск в работе Twitter возникли новые неполадки, на которые пожаловались более 10 тысяч пользователей.
Ранее в компании объяснили недоступность сервиса "изменением внутренней конфигурации".
010000
Обсудить 0
Весь мирTwitterТехнологииВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
РИА
Новости
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге будет пять точек для опроса о месте строительства храма
В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о недоверии к криптовалютам
Лента
новостей
Каракас - столица Венесуэлы
Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
Социальная сеть Twitter
Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга: опрос о площадке для возведения храма надо провести
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
Панорама Москвы
Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
Офисный работник
Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
Олег Кожемяко
В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
За рулем автомобиля
Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга: властям необходимо сделать выводы из ситуации с храмом
Сотрудник ГИБДД
В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Россия начала поставки С-400 в Турцию
10:42Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах
10:41Конюхов с экспедицией посетит место гибели линкора "Новороссийск"
10:41Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
Лента новостейМолния