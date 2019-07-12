Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пользователи вновь жалуются на сбои в сервисе коротких сообщений Twitter, который ранее заявлял о возобновлении работы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Первая волна масштабных перебоев была зафиксирована, начиная с 21.46 мск. В 00.10 мск пятницы на техническом аккаунте Twitter появилось сообщение о возобновлении работы и доступности сервиса для 100% пользователей.
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Данные Downdetector показывают, что после 02.00 мск в работе Twitter возникли новые неполадки, на которые пожаловались более 10 тысяч пользователей.
Ранее в компании объяснили недоступность сервиса "изменением внутренней конфигурации".