Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Twitter объявил о возобновлении работы своего сервиса микроблогов после крупного сбоя.

Ранее сообщалось, что многочисленные неполадки в работе сервиса с 21.46 мск в четверг наблюдаются в США, Бразилии, Японии и ряде европейских стран.

О неполадках и процессе их устранения пользователей проинформировал сам глава компании Джек Дорси, что говорит о серьезности проблемы. "Мы не работали… и теперь медленно возвращаемся", - написал он в собственном микроблоге

В техническом аккаунте Twitter сбой объясняется изменениями внутренней конфигурации.

В 00.10 мск пятницы на странице появилось сообщение о 100%-м возобновлении работы.