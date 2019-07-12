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РИА Новости

Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя

00:58
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Twitter объявил о возобновлении работы своего сервиса микроблогов после крупного сбоя.
Ранее сообщалось, что многочисленные неполадки в работе сервиса с 21.46 мск в четверг наблюдаются в США, Бразилии, Японии и ряде европейских стран.
О неполадках и процессе их устранения пользователей проинформировал сам глава компании Джек Дорси, что говорит о серьезности проблемы. "Мы не работали… и теперь медленно возвращаемся", - написал он в собственном микроблоге.
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В техническом аккаунте Twitter сбой объясняется изменениями внутренней конфигурации.
В 00.10 мск пятницы на странице появилось сообщение о 100%-м возобновлении работы.
Американские СМИ отмечают, что отключение сервиса произошло в момент, когда президент США Дональд Трамп проводил в Белом доме совещание, на котором в том числе обсуждались вопросы, связанные с соцсетями.
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