Каппадокию за полгода посетили полтора миллиона туристов

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Каппадокию, популярный туристический регион в центральной Турции, за полгода посетило более 1,5 миллиона туристов - это на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года, Каппадокию, популярный туристический регион в центральной Турции, за полгода посетило более 1,5 миллиона туристов - это на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает "Анадолу" со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Каппадокия – круглогодичное направление. В январе-феврале сюда приехало более 250 тысяч туристов, а в марте-июне в регионе отдохнуло примерно 1,3 миллиона гостей. Это больше, чем за аналогичный период 2018 года, который стал для Каппадокии рекордным.

По данным министерства, положительно сказывается на росте турпотока наплыв путешественников из России, Китая и Индии. Наибольшей популярностью у них пользуется музей под открытым небом Гёреме - за шесть месяцев этого года комплекс пещерных храмов посетило почти 650 тысяч гостей.