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РИА Новости

Чернобыль как бренд Украины. Зачем туристов отправляют в зону катастрофы

08:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТуристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
© РИА Новости / Стрингер
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Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать зону вокруг Чернобыльской АЭС точкой экономического роста и туристическим магнитом. Желающим посетить место аварии предоставят зеленый коридор. По мысли Зеленского, одна из крупнейших в истории техногенных катастроф должна стать "брендом страны". РИА Новости разбиралось, можно ли считать аварию на ЧАЭС символом Украины.

Показать это место миру

Глава государства издал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". "Указ станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. В первую очередь мы создадим зеленый коридор для туристов и уберем предпосылки для коррупции", — объяснил Зеленский.
По его словам, ранее "Чернобыль был отрицательной составляющей бренда Украины". "Пришло время это изменить, — заявил президент. — Чернобыль — уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий город-призрак. Мы должны показать это место миру".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТуристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
Туристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Туристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
Зона отчуждения под Чернобылем станет туристическим объектом. "Будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водные. Будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например, в отношении видеосъемки. Украина станет популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях", — сообщила пресс-служба украинского президента.
Причем посещение зоны можно будет согласовывать через электронный кабинет. В случае отказа туриста проинформируют заранее, а не на контрольно-пропускном пункте.
Зеленский признал, что таким образом государство пытается возглавить беспорядок, который не удается обуздать. "Зона отчуждения до сих пор является еще и символом коррупции на Украине. Это взятки, которые силовики собирают с туристов, а также нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов", — отметил он.
И призвал: "Давайте наконец перестанем отпугивать туристов. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТуристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
Туристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Туристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
Вместе с тем Киев планирует использовать зону отчуждения как полигон для специалистов из ЕС и НАТО, которые там будут проводить тренировки по предупреждению и ликвидации техногенных аварий.

Новый саркофаг

Изменение туристической политики в отношении зоны отчуждения Зеленский анонсировал в связи с тем, что 10 июля Украина получила от Европейского союза подарок — новый саркофаг для разрушенной Чернобыльской АЭС.
"Эта крупнейшая в мире мобильная металлическая конструкция разрабатывалась и строилась более двадцати лет", — говорится в пресс-релизе ЕС. Брюссель также напомнил, что "ЕС был главным донором возведения саркофага, выделив на него 431 миллион евро". Всего с 1991 года Евросоюз потратил около миллиарда евро на помощь Украине в области ядерной безопасности, уточнили в киевском представительстве Евросоюза.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции — одна из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории. Двадцать шестого апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок АЭС, радиоактивные вещества попали в атмосферу. В зараженной зоне оказались сотни тысяч жителей Украины, Белоруссии и России. В ходе ликвидации последствий аварии создали так называемую зону отчуждения.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗащитная оболочка "Укрытие-2", возведенная над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. 2018 год
Защитная оболочка в форме арки Укрытие-2, возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. 2018 год
© РИА Новости / Стрингер
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Защитная оболочка "Укрытие-2", возведенная над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. 2018 год

"Как-то не вяжется с отдыхом"

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, президент российского союза "Чернобыль" Вячеслав Гришин рассказал РИА Новости, что и среди участников событий 1986 года, и тех, кто работал в зоне отчуждения, есть разные, порой полярные мнения о том, стоит ли превращать Чернобыль в туристический аттракцион.
"Некоторые ликвидаторы сами приезжают в зону отчуждения, чтобы вспомнить трагические дни. Но туризм тут ни при чем. Это как-то не вяжется с отдыхом. Здесь ведь не средиземноморское побережье с историческими достопримечательностями, это памятник совсем другой истории — страшной. Это объект, принесший страдания очень многим", — объясняет Гришин.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС прошла в Киеве. 2017 год
Акция памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС прошла в Киеве. 2017 год
© РИА Новости / Стрингер
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Акция памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС прошла в Киеве. 2017 год
Ликвидатор сомневается в том, что Чернобыль способен стать брендом для Украины. "Чернобыль — это полынь, горькая трава. И многие художественные произведения, связанные с этой АЭС, несут печать горечи, трагедии. Популярность темы связана и с тем, что по экранам прошел одноименный сериал, и тут Украина раскрыла объятья — на этом же можно заработать. Они (украинские власти. — Прим. ред.) пошли на поводу у обывателя", — полагает ликвидатор.
Отдых в зоне отчуждения в любом случае будет отличаться от обычной туристической прогулки, предупреждает президент союза "Чернобыль". "Люди, ликвидировавшие последствия взрыва на ЧАЭС и имеющие опыт работы с ионизирующими источниками, знают, куда можно ступать, куда — нет, что годится для еды, а что — нет. Это знание обретено тяжелым опытом", — подчеркивает он в разговоре с РИА Новости.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТуристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
Туристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
© РИА Новости / Стрингер
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Туристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения
Иного мнения придерживается кандидат исторических наук, писатель Лев Вершинин. Он был депутатом Одесского горсовета, затем занялся политическим консультированием за пределами Украины. "На мой взгляд, превращение зоны отчуждения в место паломничества туристов вполне этично. Это ведь не несет характер откровенного глума и издевательства, как, скажем, "лагерь труда и отдыха в Аушвице". Нет, речь идет не о массовом истреблении людей, а о техногенной катастрофе, сравнимой с природным явлением. Можно там сделать что-то вроде парка "Сталкер", — предлагает он.
Собеседник РИА Новости обращает внимание и на другие моменты. "В словах Зеленского, как главы государства, нет никакого смысла. Он вообще принципиально новое политическое явление, это умный и талантливый актер, который играет, и играет, в отличие от предыдущих любителей, хорошо, профессионально. Но любые его заявления можно рассматривать только как очередную репризу "Квартала 95". Его слова о ЧАЭС носили либо чисто развлекательный характер, либо — с более высокой вероятностью — показали, что уже стоит вопрос об освоении очередного транша на работы в зоне Чернобыльской АЭС", — рассуждает Вершинин.
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкРжавая игрушечная машина в детском саду города Припять, покинутого жителями после взрыва на Чернобыльской АЭС
Ржавая игрушечная машина в детском саду города Припять, покинутого жителями после взрыва на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Ржавая игрушечная машина в детском саду города Припять, покинутого жителями после взрыва на Чернобыльской АЭС
Он проводит исторические аналогии. "Те, кто затеял на Украине Евромайдан, выпустили на свободу силы, которые не смогли контролировать. Пробудились энергии тектонического масштаба, и последствия могут затронуть территории соседних России, Белоруссии и даже Польши, как при взрыве на АЭС. Это стихия протеста ради протеста, в этом нет и не может быть рацио", — говорит эксперт.
На его взгляд, происходящее хуже, чем Чернобыльская катастрофа: "Последствия аварии смогли как-то устранить, а это безумие никто остановить не может. Только ждать, пока оно выдохнется само собой, выгорит".
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