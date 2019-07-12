Биография Исаака Бабеля

Советский писатель, драматург Исаак Эммануилович Бабель (настоящая фамилия – Бобель) родился 12 июля (30 июня по старому стилю) (в некоторых источниках указывается 13 (1) июля) 1894 года в Одессе в семье торговца.

В раннем детстве жил в Николаеве, затем вновь в Одессе. Во время учебы брал уроки игры на скрипке у известного музыканта Петра Столярского, увлекался французской литературой, сблизившись с французской колонией в Одессе, первые ученические рассказы писал на французском языке, по настоянию отца изучал древнееврейский язык.

Литературный дебют Бабеля состоялся в 1913 году в киевском журнале "Огни", где был опубликован рассказ "Старый Шлойме".

В 1916 году в журнале Максима Горького "Летопись" были опубликованы рассказы Бабеля на русском языке "Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна" и "Мама, Римма и Алла". В петроградском "Журнале журналов" появились заметки "Мои листки".

С декабря 1917 года Исаак Бабель работал в иностранном отделе Петроградской ЧК, был сотрудником в Наркомпроса, участвовал в продовольственных экспедициях Наркомпрода. В марте 1918 года стал корреспондентом петроградской "Новой жизни". В 1920 году заведовал редакционно-издательским отделом Госиздата Украины в Одессе.

Весной 1920 года был направлен в Первую Конную армию в качестве военного корреспондента. Публиковался в газете "Красный кавалерист", взяв себе творческий псевдоним Кирилл Васильевич Лютов. С Первой Конной воевал на румынском, северном и польском фронтах. Всю кампанию вел дневник (сохранился частично), который послужил основой для создания сборника рассказов "Конармия"

В ноябре 1920 года, заболев тифом, Бабель вернулся в Одессу. Работал в Одесском губкоме, был выпускающим редактором в типографии, репортером. В этот же период начал работу над своими самыми известными произведениями – циклами рассказов "Конармия" и "Одесские рассказы".

В 1922-1923 годах рассказы Бабеля стали печататься в одесских газетах "Лава", "Силуэты", "Известия" и журнале "Моряк". Среди них самыми заметными стали "Грищук" (из цикла "Конармия") и "Король" (из цикла "Одесские рассказы").

В 1923-1924 годах произведения писателя начали публиковаться в московских литературных журналах "Леф", "Красная новь", "Прожектор", в газете "Правда".

В середине и второй половине 1920-х годов Бабель создал и опубликовал большую часть своих произведений, став одним из наиболее заметных советских писателей.

В 1925 году отдельным изданием вышли три сборника его рассказов.

В 1926 году в печати появилось первое издание новелл из цикла "Конармия". Новеллы отличались остротой и прямотой изображения кровавых событий Гражданской войны. Книга вызвала критику со стороны командарма Первой Конной армии Семена Буденного.

Летом 1927 года Бабель впервые выехал за границу – в Париж, затем в Берлин. С 1927 по 1936 год его зарубежные поездки стали почти ежегодными. В 1935 году Бабель выступил в Париже с докладом на Конгрессе писателей в защиту культуры.

В 1928 году он дебютировал как драматург, написав пьесу "Закат".

В 1931 году отдельным изданием вышел цикл Бабеля "Одесские рассказы".

Перу Бабеля принадлежит также ряд киносценариев. В июле 1925 года он написал киносценарий "Соль" (по собственному одноименному рассказу). Затем последовали сценарии фильмов "Еврейское счастье" (1925), "Беня Крик" (1926), "Блуждающие звезды" (1926), "Джимми Хиггинс" (1928), "Китайская мельница" (1928), советско-французского документального фильма "Одесса" ( 1935 ). В 1936 году совместно с Сергеем Эйзенштейном написал второй вариант сценария для картины "Бежин луг", которая в последствие была запрещена и уничтожена.

Также Бабель работал над экранизациями романа Николая Островского "Как закалялась сталь", писал киносценарий по поэме Всеволода Багрицкого "Дума про Опанаса".

Последний сценарий Бабеля "Мои университеты" по трилогии Максима Горького был написан для фильма режиссера Марка Донского. Впоследствии в титрах фильма писатель указан не был

Бабель также занимался переводами с французского и идиша Ги де Мопассана и Шолом-Алейхема.

С середины 1930-х годов у писателя начался длительный творческий кризис, он мало писал, в основном собирал материалы для будущих книг, почти не публиковался. Одним из наиболее заметных произведений этого периода стала пьеса "Мария" (1935).

В 1936 году был издан последний сборник новелл Бабеля. В 1937 году отдельно был напечатан рассказ "Ди Грассо".

Позднее в том же году писатель сообщил в печати о том, что окончил пьесу о Григории Котовском, в 1939 году заявил о завершении сценария "Старая площадь". Ни одно из этих произведений при жизни писателя не было опубликовано.

15 мая 1939 года Исаак Бабель был арестован на даче в Переделкино по обвинению "антисоветской заговорщической террористической деятельности" и шпионаже. При аресте у него было изъято несколько папок рукописей, которые оказались навсегда утраченными.

27 января 1940 года Исаак Бабель был расстрелян. В 1954 году посмертно реабилитирован.

Творчество Исаака Бабеля оказало огромное влияние на литераторов так называемой "южнорусской школы" (Илья Ильф, Евгений Петров, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Константин Паустовский, Михаил Светлов), его книги переведены на многие иностранные языки.

Исаак Бабель был дважды женат. Первой его супругой была художница Евгения Гронфайн (1897-1957). В браке родилась дочь Наталья, в замужестве Натали Браун (1929-2005) – американский литературовед, под чьей редакцией было издано на английском языке полное собрание сочинений Исаака Бабеля

Второй женой писателя была Антонина Пирожкова (1909-2010), которая в течение десятилетий была единственной женщиной-инженером метро, главным конструктором отдела московского метрополитена. В 1937 году в семье родилась дочь Лидия. С 1996 года Пирожкова проживала в США вместе с дочерью и внуком. Благодаря ее содействию в России был опубликован в 1990 году двухтомник сочинений Бабеля – наиболее полное собрание его сочинений. В 1995 году в США был издана книга дневников Бабеля. В 1996 году Пирожкова опубликовала свои мемуары "На его стороне: Последние годы Исаака Бабеля"

Внук писателя, американский режиссер и актер Андрей Малаев-Бабель, в 2015 году вместе с режиссером Дэвидом Новаком снял документальный фильм о своем деде под названием "В поисках Бабеля"