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2019-07-12T08:00Z
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РИА Новости
Туризм

Секреты итальянской dolce vita. Свидание с Сицилией

08:00
3007
Сицилия — сказочный остров близ кончика "сапожка", омываемый тремя морями: Тирренским, Ионическим и Средиземным. Солнечный край, где действительно можно получить все: морские курорты, горы (в том числе и вулкан), разнообразие исторических, архитектурных памятников и, конечно, изысканную кухню. На Сицилии нельзя усидеть на одном месте, наслаждаясь только курортным отдыхом. Каждый город — отдельный мир, наполненный своими цветами, запахами и легендами.
CC0 / yifanwrd /

С одной стороны, Палермо — это роскошные барочные церкви и дворцы, старинные виллы, сияние византийских мозаик, театр Массимо, завораживающее смешение культур и гостеприимная атмосфера, а с другой — бедные жилые кварталы, куда туристам лучше не заходить, и рассказы о знаменитой сицилийской мафии. В любом случае этот город — для романтиков. Местные гиды советуют начинать знакомство с островом именно с него.

Палермо, Сицилия
1 из 16

С одной стороны, Палермо — это роскошные барочные церкви и дворцы, старинные виллы, сияние византийских мозаик, театр Массимо, завораживающее смешение культур и гостеприимная атмосфера, а с другой — бедные жилые кварталы, куда туристам лучше не заходить, и рассказы о знаменитой сицилийской мафии. В любом случае этот город — для романтиков. Местные гиды советуют начинать знакомство с островом именно с него.

CC0 / yifanwrd /
CC0 / diego4 /

Узкие улицы Палермо меняются в разное время дня и недели. Утром тут торговцы сувенирами и фруктами, днем здесь течет обычная спокойная жизнь, а вечером в пятницу и субботу улицы заполняют шумные посетители баров и кафе.

Улица в Палермо
2 из 16

Узкие улицы Палермо меняются в разное время дня и недели. Утром тут торговцы сувенирами и фруктами, днем здесь течет обычная спокойная жизнь, а вечером в пятницу и субботу улицы заполняют шумные посетители баров и кафе.

CC0 / diego4 /
CC0 / 6657176 /

Этну считают одним из самых красивых и непредсказуемых действующих вулканов Европы. Ее хорошо видно из разных точек острова, но особенно живописные панорамы открываются со стороны городов Мессина и Катания. Поэтому в местных отелях самые популярные номера — с видом на Этну, их лучше бронировать заранее.

Вулкан Этна
3 из 16

Этну считают одним из самых красивых и непредсказуемых действующих вулканов Европы. Ее хорошо видно из разных точек острова, но особенно живописные панорамы открываются со стороны городов Мессина и Катания. Поэтому в местных отелях самые популярные номера — с видом на Этну, их лучше бронировать заранее.

CC0 / 6657176 /
CC0 / salvatoregalle /

Кафедральный собор (Успения Пресвятой Девы Марии) — украшение средневекового Палермо. Туристы отмечают красоту храма, а архитекторы видят в нем необычное смешение стилей разных эпох и религий. Собор объединяет готику, арабскую архитектуру и классицизм — его каменный образ создавали и меняли многие зодчие прошлых веков.

Еще со времен норманнов кафедральный собор был традиционным местом для коронации и усыпальницей королевских особ.

Здесь также находятся мощи Святой Розалии — покровительницы Палермо и всей Сицилии.

Кафедральный собор Палермо
4 из 16

Кафедральный собор (Успения Пресвятой Девы Марии) — украшение средневекового Палермо. Туристы отмечают красоту храма, а архитекторы видят в нем необычное смешение стилей разных эпох и религий. Собор объединяет готику, арабскую архитектуру и классицизм — его каменный образ создавали и меняли многие зодчие прошлых веков.

Еще со времен норманнов кафедральный собор был традиционным местом для коронации и усыпальницей королевских особ.

Здесь также находятся мощи Святой Розалии — покровительницы Палермо и всей Сицилии.

CC0 / salvatoregalle /
CC0 / tiburi /

Сицилийцы живут в свое удовольствие: никуда не торопясь, смакуя каждое мгновение и созерцая течение жизни. Днем на несколько часов на острове все замирает — это время сиесты. Не стоит даже пробовать куда-то войти — все двери закрыты, но это не повод для обид, а скорее возможность научиться отдыхать.

И еще туристу надо иметь в виду, что в воскресенье столик в кафе лучше заказать заранее. Этот день у сицилийцев принято проводить с семьей за традиционным воскресным ужином в любимом заведении.

Мужчины общаются в кафе
5 из 16

Сицилийцы живут в свое удовольствие: никуда не торопясь, смакуя каждое мгновение и созерцая течение жизни. Днем на несколько часов на острове все замирает — это время сиесты. Не стоит даже пробовать куда-то войти — все двери закрыты, но это не повод для обид, а скорее возможность научиться отдыхать.

И еще туристу надо иметь в виду, что в воскресенье столик в кафе лучше заказать заранее. Этот день у сицилийцев принято проводить с семьей за традиционным воскресным ужином в любимом заведении.

CC0 / tiburi /
CC0 / Ulf-Angela /

Недалеко от долины древних храмов Агридженто у подножья горы находится коммуна Кальтабеллотта. Здесь сохранились руины крепости, но, пожалуй, самая экзотичная местная достопримечательность — невероятно узкие улицы старого города, где с трудом разойдутся два человека.

Кальтабелотта, Сицилия
6 из 16

Недалеко от долины древних храмов Агридженто у подножья горы находится коммуна Кальтабеллотта. Здесь сохранились руины крепости, но, пожалуй, самая экзотичная местная достопримечательность — невероятно узкие улицы старого города, где с трудом разойдутся два человека.

CC0 / Ulf-Angela /
CC0 / TooMuchCoffeeMan /

Рагузу называют "городом мостов", "островом на острове" или "иной Сицилией".

Исторически Рагуза делится на две части: нижняя (древняя Ибла) и верхняя — современный город. Попасть из одного района в другой можно по длинной лестнице с сотней ступеней. Многие исторические здания старой части были разрушены во время мощного землетрясения в конце XVII века — центр города реконструирован почти полностью.

Рагуза Ибла и сегодня считается центральным историческим районом города, хранящим его главные ценности — церкви и дворцы в стиле барокко.

Рагуза, Сицилия
7 из 16

Рагузу называют "городом мостов", "островом на острове" или "иной Сицилией".

Исторически Рагуза делится на две части: нижняя (древняя Ибла) и верхняя — современный город. Попасть из одного района в другой можно по длинной лестнице с сотней ступеней. Многие исторические здания старой части были разрушены во время мощного землетрясения в конце XVII века — центр города реконструирован почти полностью.

Рагуза Ибла и сегодня считается центральным историческим районом города, хранящим его главные ценности — церкви и дворцы в стиле барокко.

CC0 / TooMuchCoffeeMan /
CC0 / ulleo /

На Сицилии много оливковых плантаций и производств, которые часто посещают туристы. Фермеры рады гостям, они с удовольствием рассказывают о традиционных методах получения оливкового масла и предлагают попробовать плоды свежего урожая. Примечательно, что оливки по-прежнему собирают и обрабатывают вручную. Кто хоть раз попробовал только что собранные оливки с хрустящим пшеничным хлебом и бокалом вина на Сицилии, знает, как итальянцы умеют наслаждаться жизнью.

Плантация оливковых деревьев
8 из 16

На Сицилии много оливковых плантаций и производств, которые часто посещают туристы. Фермеры рады гостям, они с удовольствием рассказывают о традиционных методах получения оливкового масла и предлагают попробовать плоды свежего урожая. Примечательно, что оливки по-прежнему собирают и обрабатывают вручную. Кто хоть раз попробовал только что собранные оливки с хрустящим пшеничным хлебом и бокалом вина на Сицилии, знает, как итальянцы умеют наслаждаться жизнью.

CC0 / ulleo /
CC0 / 102859 /

Покровительница Катании — Святая Агата. В ее честь назван кафедральный собор XI века.

Этот храм — визитная карточка исторического центра Катании, он входит во все экскурсионные маршруты.

Снаружи у собора роскошный барочный фасад, внутри — ценные реликвии.

Кафедральный собор святой Агаты в Катании
9 из 16

Покровительница Катании — Святая Агата. В ее честь назван кафедральный собор XI века.

Этот храм — визитная карточка исторического центра Катании, он входит во все экскурсионные маршруты.

Снаружи у собора роскошный барочный фасад, внутри — ценные реликвии.

CC0 / 102859 /
CC0 / notiziecatania /

Катания — второй по величине город Сицилии — находится между побережьем Ионического моря и склонами действующего вулкана Этна. Особенность местной архитектуры — темные здания, построенные из черного вулканического туфа, которые экзотично смотрятся на фоне ярко-синего неба.

Знакомство с сицилийской Катанией начинается, как правило, с главной площади Piazza del Duomo, в центре которой возвышается фонтан с черным слоном — символ города также выполнен из вулканического камня.

Панорама Катании
10 из 16

Катания — второй по величине город Сицилии — находится между побережьем Ионического моря и склонами действующего вулкана Этна. Особенность местной архитектуры — темные здания, построенные из черного вулканического туфа, которые экзотично смотрятся на фоне ярко-синего неба.

Знакомство с сицилийской Катанией начинается, как правило, с главной площади Piazza del Duomo, в центре которой возвышается фонтан с черным слоном — символ города также выполнен из вулканического камня.

CC0 / notiziecatania /
CC0 / 1440602 /

Одна из достопримечательностей археологического комплекса Сегеста на северном побережье Сицилии — античный храм.

На территории сохранился и просторный амфитеатр, вырубленный в скале. Когда-то он вмещал около четырех тысяч зрителей.

Сегеста, Сицилия
11 из 16

Одна из достопримечательностей археологического комплекса Сегеста на северном побережье Сицилии — античный храм.

На территории сохранился и просторный амфитеатр, вырубленный в скале. Когда-то он вмещал около четырех тысяч зрителей.

CC0 / 1440602 /
CC0 / Websi /

Городок Чефалу стоит на побережье Тирренского моря. С одной стороны — ровный песчаный пляж, с другой — высокая скала с отвесными стенами, по форме напоминающая голову. Есть предположение, что благодаря этому сходству и возникло название города — с древнегреческого "кефа" переводится как голова.

Чефалу, Сицилия
12 из 16

Городок Чефалу стоит на побережье Тирренского моря. С одной стороны — ровный песчаный пляж, с другой — высокая скала с отвесными стенами, по форме напоминающая голову. Есть предположение, что благодаря этому сходству и возникло название города — с древнегреческого "кефа" переводится как голова.

CC0 / Websi /
CC0 / MemoryCatcher /

Главный пляж Чефалу тянется на полтора километра. Несмотря на близость к историческому центру города, вода в море чистая и прозрачная, а пейзажи с домами на отвесных скалах придают пляжу особый колорит.

Чефалу, Сицилия
13 из 16

Главный пляж Чефалу тянется на полтора километра. Несмотря на близость к историческому центру города, вода в море чистая и прозрачная, а пейзажи с домами на отвесных скалах придают пляжу особый колорит.

CC0 / MemoryCatcher /
CC0 / hbieser /

Чтобы познакомиться с древней историей острова, туристы приезжают в Селинунт, античный город на южном побережье Сицилии. Его основали греки еще в 628 году до нашей эры.

Древний город Селинунт
14 из 16

Чтобы познакомиться с древней историей острова, туристы приезжают в Селинунт, античный город на южном побережье Сицилии. Его основали греки еще в 628 году до нашей эры.

CC0 / hbieser /
CC0 / Amandathibaut /

Знаменитые сицилийские апельсины отличаются ярко-красным цветом мякоти. Причем это настоящие местные сорта, а не гибрид. Выращивают их в основном в юго-восточной части Сицилии.

Сицилийские апельсины, Катания
15 из 16

Знаменитые сицилийские апельсины отличаются ярко-красным цветом мякоти. Причем это настоящие местные сорта, а не гибрид. Выращивают их в основном в юго-восточной части Сицилии.

CC0 / Amandathibaut /
CC0 / hbieser /

Античный город Селинунт такой большой, что там организовано движение на электромобилях. Обойти весь древний комплекс пешком за один день не получится.

Древний город Селинунт
16 из 16

Античный город Селинунт такой большой, что там организовано движение на электромобилях. Обойти весь древний комплекс пешком за один день не получится.

CC0 / hbieser /
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