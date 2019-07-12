Секреты итальянской dolce vita. Свидание с Сицилией

С одной стороны, Палермо — это роскошные барочные церкви и дворцы, старинные виллы, сияние византийских мозаик, театр Массимо, завораживающее смешение культур и гостеприимная атмосфера, а с другой — бедные жилые кварталы, куда туристам лучше не заходить, и рассказы о знаменитой сицилийской мафии. В любом случае этот город — для романтиков. Местные гиды советуют начинать знакомство с островом именно с него.
С одной стороны, Палермо — это роскошные барочные церкви и дворцы, старинные виллы, сияние византийских мозаик, театр Массимо, завораживающее смешение культур и гостеприимная атмосфера, а с другой — бедные жилые кварталы, куда туристам лучше не заходить, и рассказы о знаменитой сицилийской мафии. В любом случае этот город — для романтиков. Местные гиды советуют начинать знакомство с островом именно с него.
Этну считают одним из самых красивых и непредсказуемых действующих вулканов Европы. Ее хорошо видно из разных точек острова, но особенно живописные панорамы открываются со стороны городов Мессина и Катания. Поэтому в местных отелях самые популярные номера — с видом на Этну, их лучше бронировать заранее.
Этну считают одним из самых красивых и непредсказуемых действующих вулканов Европы. Ее хорошо видно из разных точек острова, но особенно живописные панорамы открываются со стороны городов Мессина и Катания. Поэтому в местных отелях самые популярные номера — с видом на Этну, их лучше бронировать заранее.
Кафедральный собор (Успения Пресвятой Девы Марии) — украшение средневекового Палермо. Туристы отмечают красоту храма, а архитекторы видят в нем необычное смешение стилей разных эпох и религий. Собор объединяет готику, арабскую архитектуру и классицизм — его каменный образ создавали и меняли многие зодчие прошлых веков.
Еще со времен норманнов кафедральный собор был традиционным местом для коронации и усыпальницей королевских особ.
Здесь также находятся мощи Святой Розалии — покровительницы Палермо и всей Сицилии.
Кафедральный собор (Успения Пресвятой Девы Марии) — украшение средневекового Палермо. Туристы отмечают красоту храма, а архитекторы видят в нем необычное смешение стилей разных эпох и религий. Собор объединяет готику, арабскую архитектуру и классицизм — его каменный образ создавали и меняли многие зодчие прошлых веков.
Еще со времен норманнов кафедральный собор был традиционным местом для коронации и усыпальницей королевских особ.
Здесь также находятся мощи Святой Розалии — покровительницы Палермо и всей Сицилии.
Сицилийцы живут в свое удовольствие: никуда не торопясь, смакуя каждое мгновение и созерцая течение жизни. Днем на несколько часов на острове все замирает — это время сиесты. Не стоит даже пробовать куда-то войти — все двери закрыты, но это не повод для обид, а скорее возможность научиться отдыхать.
И еще туристу надо иметь в виду, что в воскресенье столик в кафе лучше заказать заранее. Этот день у сицилийцев принято проводить с семьей за традиционным воскресным ужином в любимом заведении.
Сицилийцы живут в свое удовольствие: никуда не торопясь, смакуя каждое мгновение и созерцая течение жизни. Днем на несколько часов на острове все замирает — это время сиесты. Не стоит даже пробовать куда-то войти — все двери закрыты, но это не повод для обид, а скорее возможность научиться отдыхать.
И еще туристу надо иметь в виду, что в воскресенье столик в кафе лучше заказать заранее. Этот день у сицилийцев принято проводить с семьей за традиционным воскресным ужином в любимом заведении.
Недалеко от долины древних храмов Агридженто у подножья горы находится коммуна Кальтабеллотта. Здесь сохранились руины крепости, но, пожалуй, самая экзотичная местная достопримечательность — невероятно узкие улицы старого города, где с трудом разойдутся два человека.
Недалеко от долины древних храмов Агридженто у подножья горы находится коммуна Кальтабеллотта. Здесь сохранились руины крепости, но, пожалуй, самая экзотичная местная достопримечательность — невероятно узкие улицы старого города, где с трудом разойдутся два человека.
Рагузу называют "городом мостов", "островом на острове" или "иной Сицилией".
Исторически Рагуза делится на две части: нижняя (древняя Ибла) и верхняя — современный город. Попасть из одного района в другой можно по длинной лестнице с сотней ступеней. Многие исторические здания старой части были разрушены во время мощного землетрясения в конце XVII века — центр города реконструирован почти полностью.
Рагуза Ибла и сегодня считается центральным историческим районом города, хранящим его главные ценности — церкви и дворцы в стиле барокко.
Рагузу называют "городом мостов", "островом на острове" или "иной Сицилией".
Исторически Рагуза делится на две части: нижняя (древняя Ибла) и верхняя — современный город. Попасть из одного района в другой можно по длинной лестнице с сотней ступеней. Многие исторические здания старой части были разрушены во время мощного землетрясения в конце XVII века — центр города реконструирован почти полностью.
Рагуза Ибла и сегодня считается центральным историческим районом города, хранящим его главные ценности — церкви и дворцы в стиле барокко.
На Сицилии много оливковых плантаций и производств, которые часто посещают туристы. Фермеры рады гостям, они с удовольствием рассказывают о традиционных методах получения оливкового масла и предлагают попробовать плоды свежего урожая. Примечательно, что оливки по-прежнему собирают и обрабатывают вручную. Кто хоть раз попробовал только что собранные оливки с хрустящим пшеничным хлебом и бокалом вина на Сицилии, знает, как итальянцы умеют наслаждаться жизнью.
На Сицилии много оливковых плантаций и производств, которые часто посещают туристы. Фермеры рады гостям, они с удовольствием рассказывают о традиционных методах получения оливкового масла и предлагают попробовать плоды свежего урожая. Примечательно, что оливки по-прежнему собирают и обрабатывают вручную. Кто хоть раз попробовал только что собранные оливки с хрустящим пшеничным хлебом и бокалом вина на Сицилии, знает, как итальянцы умеют наслаждаться жизнью.
Катания — второй по величине город Сицилии — находится между побережьем Ионического моря и склонами действующего вулкана Этна. Особенность местной архитектуры — темные здания, построенные из черного вулканического туфа, которые экзотично смотрятся на фоне ярко-синего неба.
Знакомство с сицилийской Катанией начинается, как правило, с главной площади Piazza del Duomo, в центре которой возвышается фонтан с черным слоном — символ города также выполнен из вулканического камня.
Катания — второй по величине город Сицилии — находится между побережьем Ионического моря и склонами действующего вулкана Этна. Особенность местной архитектуры — темные здания, построенные из черного вулканического туфа, которые экзотично смотрятся на фоне ярко-синего неба.
Знакомство с сицилийской Катанией начинается, как правило, с главной площади Piazza del Duomo, в центре которой возвышается фонтан с черным слоном — символ города также выполнен из вулканического камня.
Городок Чефалу стоит на побережье Тирренского моря. С одной стороны — ровный песчаный пляж, с другой — высокая скала с отвесными стенами, по форме напоминающая голову. Есть предположение, что благодаря этому сходству и возникло название города — с древнегреческого "кефа" переводится как голова.
Городок Чефалу стоит на побережье Тирренского моря. С одной стороны — ровный песчаный пляж, с другой — высокая скала с отвесными стенами, по форме напоминающая голову. Есть предположение, что благодаря этому сходству и возникло название города — с древнегреческого "кефа" переводится как голова.
Главный пляж Чефалу тянется на полтора километра. Несмотря на близость к историческому центру города, вода в море чистая и прозрачная, а пейзажи с домами на отвесных скалах придают пляжу особый колорит.
Главный пляж Чефалу тянется на полтора километра. Несмотря на близость к историческому центру города, вода в море чистая и прозрачная, а пейзажи с домами на отвесных скалах придают пляжу особый колорит.
Знаменитые сицилийские апельсины отличаются ярко-красным цветом мякоти. Причем это настоящие местные сорта, а не гибрид. Выращивают их в основном в юго-восточной части Сицилии.
Знаменитые сицилийские апельсины отличаются ярко-красным цветом мякоти. Причем это настоящие местные сорта, а не гибрид. Выращивают их в основном в юго-восточной части Сицилии.