Секреты итальянской dolce vita. Свидание с Сицилией

Кафедральный собор (Успения Пресвятой Девы Марии) — украшение средневекового Палермо. Туристы отмечают красоту храма, а архитекторы видят в нем необычное смешение стилей разных эпох и религий. Собор объединяет готику, арабскую архитектуру и классицизм — его каменный образ создавали и меняли многие зодчие прошлых веков.

Еще со времен норманнов кафедральный собор был традиционным местом для коронации и усыпальницей королевских особ.

Здесь также находятся мощи Святой Розалии — покровительницы Палермо и всей Сицилии.