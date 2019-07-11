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РИА Новости

СМИ: в офисе президента Украины проходят обыски

Вчера, 23:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят следственные действия в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил изданию "Главком" источник в силовых структурах.
Сотрудники правоохранительных органов интересуются тем, как вели протоколы заседаний, а также допрашивают людей, обеспечивавших уровень секретности в помещениях офиса.

"Это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства экс-главы Украины Петра Порошенко. По словам источника, следователи не дают ответов на вопросы, что именно ищут в документообороте", — говорится в статье.

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В частности, представителей ГБР интересует информация, кто и что говорил во время проведения совещаний, кому и как отдавались приказы, кто подписывал те или иные документы под грифом "совершенно секретно" и относящиеся к информации, содержащей государственную тайну. По словам источника, секретные сведения в офисе президента якобы собирали "в интересах России".
Как это возможно, собеседник издания не уточнил. Он предположил, что отдельные лица могли сотрудничать с российскими спецслужбами.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не является стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти не раз указывали, что страна заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее преодолел кризис.
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sizif8
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