Newsone обратился к международным организациям из-за угроз киевских властей

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Телеканал Newsone обратился к международным организациям из-за давления украинских властей, а также угроз в адрес журналистов и сотрудников, говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала в четверг.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

"Newsone обратился к международным организациям из-за давления украинских властей в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что уголовные дела, связанные с избиениями журналистов телеканала не были завершены, а виновные не были наказаны. "Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь "крышеванием" со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов - все агрессивнее", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечено, что обращения переданы в международные правозащитные организации, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС, ООН, а также послам Франции, США, Германии, Италии, Испании, Австрии, Великобритании и Кипра на на Украине.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.