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РИА Новости

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе сервиса

Вчера, 22:31
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои начались с 21.46 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах.
Страница Facebook
4 июля, 10:29
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (53%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (28%) и Android (17%).
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