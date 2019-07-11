Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе сервиса

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались с 21.46 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах.