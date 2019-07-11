Партия Бойко пообещала защищать украинских журналистов от давления властей

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. ​Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что политсила будет защищать журналистов и СМИ от давления властей.

В четверг в Киеве прошла акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ.

"Мы не отдадим на потребу банде ни журналистов, ни право смотреть телеканалы, которые нам нравятся. Для власти "правильный канал" – тот, который дает возможность высказаться только власти, а "неправильный" – тот, который дает трибуну всем и, значит, его нужно закрыть", – заявил Рабинович во время акции в Киеве, его заявление транслировал NewsOne.

По его словам, на митинге в поддержку NewsOne собрались около 3-4 тысяч человек. "Но если власть не перестанет давить на медиа, завтра соберутся десятки тысяч. И 100 человек провластной команды никогда не запугают всю страну! Этого не будет!" – отметил оппозиционный депутат.