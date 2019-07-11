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РИА Новости

Партия Бойко пообещала защищать украинских журналистов от давления властей

Вчера, 20:17
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. ​Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что политсила будет защищать журналистов и СМИ от давления властей.
В четверг в Киеве прошла акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ.
"Мы не отдадим на потребу банде ни журналистов, ни право смотреть телеканалы, которые нам нравятся. Для власти "правильный канал" – тот, который дает возможность высказаться только власти, а "неправильный" – тот, который дает трибуну всем и, значит, его нужно закрыть", – заявил Рабинович во время акции в Киеве, его заявление транслировал NewsOne.
По его словам, на митинге в поддержку NewsOne собрались около 3-4 тысяч человек. "Но если власть не перестанет давить на медиа, завтра соберутся десятки тысяч. И 100 человек провластной команды никогда не запугают всю страну! Этого не будет!" – отметил оппозиционный депутат.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
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Вчера, 19:46
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