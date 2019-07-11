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РИА Новости

В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения украинских моряков и продолжение переговоров в "нормандском формате", сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.
"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
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