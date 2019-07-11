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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти намерены помочь аграриям с покупкой техники

Вчера, 18:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены помочь аграриям в приобретении техники, которая их заинтересует на Всероссийском дне поля, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
"Такое решение уже принято администрацией. А общая сумма господдержки сельхозпроизводителей региона в 2019 году составит семь миллиардов рублей. Считаю, это достойный уровень поддержки, чтобы решать задачи по увеличению объемов продукции, диверсификации направлений производства, освоению новых рынков и увеличению экспорта", — сказал глава региона.
В этом году Ленинградская область стала принимающей стороной участников ежегодного Всероссийского дня поля. С 10 по 12 июля выставка проходит на учебном поле государственного аграрного университета. В мероприятие приняли участие более 8 тысяч аграриев со всей России, а также свыше 160 сельхозорганизаций; представлены порядка 800 единиц техники и оборудования. Аграрии Ленинградской области на своей экспозиции заложили 550 экспериментальных делянок, высадили 416 сортов культур, произрастающих в регионе.
"Проведение в регионе "Всероссийского дня поля" — признание достижений Ленинградской области в агропромышленном комплексе. Кроме того, мы получили возможность проявить свое гостеприимство, обменяться опытом с коллегами", - заявил глава региона.
По его словам, мероприятие также предоставляет региону возможность решить производственные задачи.
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