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2019-07-11T17:51Z
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РИА Новости

В Подмосковье у наехавшего на полицейских водителя Ford нашли героин

Вчера, 17:51
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель Ford Focus наехал на полицейских при проверке документов в Подмосковье, при задержании у него обнаружили героин, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
При проверке документов в городе Протвино 10 июля водитель Ford Focus наехал на инспектора ДПС и находившегося рядом с ним оперуполномоченного, а затем съехал в кювет.
"При задержании правонарушитель – 35-летний местный житель, оказал сопротивление. При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более четырех граммов", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до десяти лет.
Сообщается, что полицейские были травмированы. "По факту причинения телесных повреждений сотрудникам полиции проводится проверка", - отметили в ведомстве.
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