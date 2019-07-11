В Подмосковье у наехавшего на полицейских водителя Ford нашли героин

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель Ford Focus наехал на полицейских при проверке документов в Подмосковье, при задержании у него обнаружили героин, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При проверке документов в городе Протвино 10 июля водитель Ford Focus наехал на инспектора ДПС и находившегося рядом с ним оперуполномоченного, а затем съехал в кювет.

"При задержании правонарушитель – 35-летний местный житель, оказал сопротивление. При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более четырех граммов", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до десяти лет.