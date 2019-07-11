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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: Ленобласть успешно развивает сельское хозяйство

Вчера, 17:23
11
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл -РИА Новости. За последний год посевные площади в Ленинградской области увеличились на 2,3 тысячи гектара и составили 230 тысяч гектаров, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Для возвращения сельскохозяйственных земель в оборот в Ленинградской области используется широкий комплекс мер: от создания условий для передачи площадей заинтересованным пользователям, субсидирования эффективных растениеводов до выкупа земель в муниципальную и региональную казну с последующей передачей арендаторам по конкурсной программе "Ленинградский гектар" и других", — сказал Дрозденко, обращаясь с приветственным словом к участникам пленарного заседания Всероссийского дня поля, который в этом году проходит на территории региона.
По его словам, Ленинградская область успешно развивает практически все отрасли агропромышленного производства, несмотря на то, что является зоной рискованного земледелия. Климатические условия, высокая конкуренция и государственная поддержка ориентируют предприятия на использование прогрессивных технологий в АПК. "В рамках Дня поля мы с радостью делимся опытом и знакомимся с лучшими практиками коллег", - отметил губернатор.
В пресс-службе обладминистрации добавили, что практики по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот, представленные комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в рамках мероприятия, вызвали интерес среди коллег и заслужили высокую оценку министерства сельского хозяйства РФ.
5 июля, 13:39
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"В 2019 году к началу проведения весенней посевной кампании аграрии региона получили порядка полутора миллиардов рублей государственных субсидий, из них 663 миллиона рублей – средства несвязанной поддержки для растениеводства. Посевная была проведена в оптимальные агрономические сроки на площади более 65 тысяч гектаров. Яровых зерновых посеяно 32,3 тысячи гектаров, 101% к плану, силосных культур – 20,3 тысячи гектаров (101,5%), рапса – 1,2 тысячи гектаров (102%), картофеля посажено – три тысячи гектаров (100%), овощей – 1,9 тысячи гектаров (100%)", - уточнили в пресс-службе.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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