Дрозденко: Ленобласть успешно развивает сельское хозяйство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл -РИА Новости. За последний год посевные площади в Ленинградской области увеличились на 2,3 тысячи гектара и составили 230 тысяч гектаров, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Для возвращения сельскохозяйственных земель в оборот в Ленинградской области используется широкий комплекс мер: от создания условий для передачи площадей заинтересованным пользователям, субсидирования эффективных растениеводов до выкупа земель в муниципальную и региональную казну с последующей передачей арендаторам по конкурсной программе "Ленинградский гектар" и других", — сказал Дрозденко, обращаясь с приветственным словом к участникам пленарного заседания Всероссийского дня поля, который в этом году проходит на территории региона.

По его словам, Ленинградская область успешно развивает практически все отрасли агропромышленного производства, несмотря на то, что является зоной рискованного земледелия. Климатические условия, высокая конкуренция и государственная поддержка ориентируют предприятия на использование прогрессивных технологий в АПК. "В рамках Дня поля мы с радостью делимся опытом и знакомимся с лучшими практиками коллег", - отметил губернатор.

В пресс-службе обладминистрации добавили, что практики по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот, представленные комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в рамках мероприятия, вызвали интерес среди коллег и заслужили высокую оценку министерства сельского хозяйства РФ.