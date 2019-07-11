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РИА Новости

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. За проголосовали только 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Климкина в начале июля. Вместо него он предлагал назначить главой МИД Вадима Пристайко. Комитет Рады по иностранным делам поддержал это решение.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
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Это была уже вторая попытка президента отправить Климкина в отставку. Причем и сам министр подавал заявление об увольнении, но и тогда Рада проголосовала против.
В конце июня между президентом и министром разгорелся конфликт. Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на российскую ноту по арестованным украинским морякам без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета.
Министр в ответ заявил, что нота не требовала согласования с главой государства, тем более что он к нему и не обращался. После этого Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности, на что тот предложил отправить Климкина в отпуск. Сам министр назвал этот отпуск "политическим".
Затем Климкин еще несколько раз выступал на Facebook с критикой Зеленского. В частности, он обвинил президента в отсутствии видения внешней политики.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
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Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным
814524222
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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11 июля, 17:16
Броня Гомогенная
1101102
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