Рада отказалась отправить Климкина в отставку

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина. За проголосовали только 160 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении Климкина в начале июля. Вместо него он предлагал назначить главой МИД Вадима Пристайко. Комитет Рады по иностранным делам поддержал это решение.

Это была уже вторая попытка президента отправить Климкина в отставку. Причем и сам министр подавал заявление об увольнении, но и тогда Рада проголосовала против.

В конце июня между президентом и министром разгорелся конфликт. Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на российскую ноту по арестованным украинским морякам без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета.

Министр в ответ заявил, что нота не требовала согласования с главой государства, тем более что он к нему и не обращался. После этого Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности, на что тот предложил отправить Климкина в отпуск. Сам министр назвал этот отпуск "политическим".