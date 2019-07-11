Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T16:14Z
https://ria.ru/20190711/1556430144.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Под Волгоградом произошла задержка поездов из-за утечки газового конденсата

Вчера, 16:14
216
ВОЛГОГРАД, 11 июл - РИА Новости. Задержка рейсов четырех поездов произошла на станции под Волгоградом из-за утечки газового конденсата из вагона грузового состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги.
"В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда №461 Адлер – Уфа, №330 Москва – Душанбе, №106 Нижневартовск – Волгоград, №343 Адлер – Челябинск. Максимальное время задержки составляет 1 час 35 минут", - сообщили РИА Новости в ПривЖД.
По информации ведомства, в четверг утром на перегоне Колоцкий-Качалино Волгоградской области в вагоне грузового поезда произошла утечка газового конденсата, на данный момент течь устранена, угрозы экологической безопасности нет, никто не пострадал.
В ведомстве отметили, что принимаются меры для ввода поездов в график.
102000
Обсудить 0
ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Москве арестовали мужчину, продававшего девушек в сексуальное рабство
РИА
Новости
СМИ: во Франции 15 экс-парламентариев заподозрили в хищении из бюджета
Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло до 21 человека
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
Пожар на ТЭЦ в Мытищах и в округе потушили
Лента
новостей
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Прокуроры взяли на контроль ход расследования после пожара на ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Линии электропередачи оборваны на одной из вышек на месте пожара в Мытищах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом. 11 июля 2019
Путин надеется на возобновление диалога в формате Россия — СЕЛАК
В работе оператора Yota произошел сбой
Белоруссия готова завершить переговоры о вступлении в ВТО в июне 2020 года
В Омске проверяют данные о драке шефа полиции с машинистом в Москве
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина-охранник
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил ситуацию на энергорынке с Минэнерго и "Нафтогазом"
В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли
На Волге буксир с баржей врезался в ворота шлюза гидроузла
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
Лента новостейМолния