Под Волгоградом произошла задержка поездов из-за утечки газового конденсата

ВОЛГОГРАД, 11 июл - РИА Новости. Задержка рейсов четырех поездов произошла на станции под Волгоградом из-за утечки газового конденсата из вагона грузового состава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги.

"В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда №461 Адлер – Уфа, №330 Москва – Душанбе, №106 Нижневартовск – Волгоград, №343 Адлер – Челябинск. Максимальное время задержки составляет 1 час 35 минут", - сообщили РИА Новости в ПривЖД.

По информации ведомства, в четверг утром на перегоне Колоцкий-Качалино Волгоградской области в вагоне грузового поезда произошла утечка газового конденсата, на данный момент течь устранена, угрозы экологической безопасности нет, никто не пострадал.