Кличко обвинил Зеленского в намерении забрать у него часть полномочий

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен забрать часть его полномочий, считает, что такое решение может лишить украинскую столицу местного самоуправления.
Ранее украинское издание "КиевVласть" со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский хочет назначить директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации.
"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, - о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель Киевской горадминистрации - его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека", - сказал Кличко в видеообращении, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.
По словам Кличко, он заявил Зеленскому, что лишение избранного мэра исполнительских полномочий – это возвращение "методов (экс-президента Виктора - ред.) Януковича". Он считает, что в этом случае мэр украинской столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними.
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"Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. И я уверен и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть состоятся досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - добавил Кличко.
В 2003 году Конституционный суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только избранный мэр. В 2010 году Янукович разделил эти должности. В 2014 году, после победы Кличко на выборах мэра Киева, занимавший в то время пост президента Петр Порошенко назначил его главой Киевской горадминистрации.