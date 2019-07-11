Кличко обвинил Зеленского в намерении забрать у него часть полномочий

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен забрать часть его полномочий, считает, что такое решение может лишить украинскую столицу местного самоуправления.

Ранее украинское издание " КиевVласть " со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский хочет назначить директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, - о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель Киевской горадминистрации - его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека", - сказал Кличко в видеообращении, опубликованном в четверг на его странице в Facebook

По словам Кличко, он заявил Зеленскому, что лишение избранного мэра исполнительских полномочий – это возвращение "методов (экс-президента Виктора - ред.) Януковича". Он считает, что в этом случае мэр украинской столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними.

"Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе. И я уверен и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть состоятся досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - добавил Кличко.