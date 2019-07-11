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2019-07-11T15:27Z
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РИА Новости

Учредитель "Черновика" считает задержание Гаджиева давлением на издание

Вчера, 15:27
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Уголовное преследование журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, является давлением на издание, заявил учредитель газеты Магди-Магомед Камалов.
"Я вижу через задержание Гаджиева прямое давление на газету "Черновик", - сказал Камалов на пресс-конференции в Москве. По его словам, серия материалов об убийстве пастухов Гасангусейновых и статьи о полковниках Ашиковых могли вызвать недовольство "отдельных представителей" силовых структур, "которые личную месть используют, прикрываясь безопасностью государства".
Братья Гасангусейновы были убиты в ходе спецоперации в 2016 году. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин после вопроса журналистки на большой пресс-конференции поручил председателю СК России Александру Бастрыкину взять под контроль расследование убийства подростков. В апреле "Коммерсант" писал о задержании в Каспийске врио начальника местного отдела МВД Зиявудина Ашикова по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и соучастии в финансировании терроризма, а также об аресте его младшего брата Раипа по статье о содействии террористической деятельности.
Камалов отметил, что Гаджиев не имел прямого отношения к написанию и публикации статей об этом в "Черновике", потому что работал в отделе религии. "Отдел религии – самый тонкий. Тут всегда (к публикации - ред.) можно подвязать экспертное мнение и вынести (решение - ред.), что Гаджиев писал неправильно… Можно сказать, что "вы провоцировали свою аудиторию", что мы являемся инструментом чуть ли не вербовки всей Сирии. Хотя можно проводить любую лингвистическую экспертизу – те материалы, которые писал Абдулмумин, наоборот, ребят от Сирии отваживали", - пояснил Камалов.
Три газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
Вчера, 13:11
Журналисту Гаджиеву еще не сообщили причину его ареста, заявил адвокат
По мнению адвоката Гаджиева Арсена Шабанова, его подзащитный среди всех журналистов "Черновика" стал самой подходящей целью для фабрикации уголовного дела именно террористической направленности, потому что писал о религии. "Для того, чтобы преподнести для общественности, для власти газету "Черновик" именно как редакцию, в которой имеются преступники, совершающие преступления террористического характера, Абдулмумин Гаджиев подходил лучше всего", - заявил Шабанов.
По его мнению, в отношении других журналистов, которые не имеют такой связи с религией, было бы неправдоподобно возбуждать дела по подобным статьям.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева, подозреваемого в участии в террористической деятельности и финансировании терроризма, на два месяца. Гаджиев вину не признает и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Совет по правам человека при президенте РФ обратился в СК РФ, Генпрокуратуру и к главе Дагестана с просьбой взять дело под контроль.
3 июля, 14:45
Защита арестованного журналиста Гаджиева подаст жалобу в ЕСПЧ
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