Учредитель "Черновика" считает задержание Гаджиева давлением на издание

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Уголовное преследование журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, является давлением на издание, заявил учредитель газеты Магди-Магомед Камалов.

"Я вижу через задержание Гаджиева прямое давление на газету "Черновик", - сказал Камалов на пресс-конференции в Москве. По его словам, серия материалов об убийстве пастухов Гасангусейновых и статьи о полковниках Ашиковых могли вызвать недовольство "отдельных представителей" силовых структур, "которые личную месть используют, прикрываясь безопасностью государства".

Братья Гасангусейновы были убиты в ходе спецоперации в 2016 году. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин после вопроса журналистки на большой пресс-конференции поручил председателю СК России Александру Бастрыкину взять под контроль расследование убийства подростков. В апреле "Коммерсант" писал о задержании в Каспийске врио начальника местного отдела МВД Зиявудина Ашикова по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и соучастии в финансировании терроризма, а также об аресте его младшего брата Раипа по статье о содействии террористической деятельности.

Камалов отметил, что Гаджиев не имел прямого отношения к написанию и публикации статей об этом в "Черновике", потому что работал в отделе религии. "Отдел религии – самый тонкий. Тут всегда (к публикации - ред.) можно подвязать экспертное мнение и вынести (решение - ред.), что Гаджиев писал неправильно… Можно сказать, что "вы провоцировали свою аудиторию", что мы являемся инструментом чуть ли не вербовки всей Сирии. Хотя можно проводить любую лингвистическую экспертизу – те материалы, которые писал Абдулмумин, наоборот, ребят от Сирии отваживали", - пояснил Камалов.

По мнению адвоката Гаджиева Арсена Шабанова, его подзащитный среди всех журналистов "Черновика" стал самой подходящей целью для фабрикации уголовного дела именно террористической направленности, потому что писал о религии. "Для того, чтобы преподнести для общественности, для власти газету "Черновик" именно как редакцию, в которой имеются преступники, совершающие преступления террористического характера, Абдулмумин Гаджиев подходил лучше всего", - заявил Шабанов.

По его мнению, в отношении других журналистов, которые не имеют такой связи с религией, было бы неправдоподобно возбуждать дела по подобным статьям.