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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти компенсируют родителям оплату частных детских садов

Вчера, 15:18
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области компенсируют родителям плату за частный детский сад - постановление о предоставлении субсидии подписал губернатор области Александр Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, эта мера социальной поддержки позволит родителям, живущим в районах с интенсивной жилой застройкой, решить вопрос с определением ребенка в лицензированные частные детские сады, имеющие более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в размере пяти тысяч рублей в месяц.

"Документом утвержден подробный пакет документов, который соискатель на получение субсидий должен предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии. При этом общий размер регионального софинансирования может достигать 18 тысяч рублей за одного ребенка. Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме "Стимулирование экономической активности Ленинградской области", предприниматели будут направлять на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент в Ленинградской области работают десять лицензированных организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотром за детьми.
"В районах интенсивной жилой застройки мы решаем вопрос обеспечения местами в детских садах не только путем строительства объектов или выкупа помещений у застройщиков, но и поощряем малый бизнес оказывать комплексную и качественную услугу по присмотру и образованию. Одновременно субсидия частным садам снизит родительскую плату в учреждениях, что должно повысить их востребованность", - отметил Дрозденко.
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