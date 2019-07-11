Эксперт назвал слабые места перехода на электронные водительские права

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Переход на электронные водительские права облегчит жизнь водителей, но необходимо защитить базы данных от взлома, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что электронные водительские удостоверения появятся в России в 2020 году.

"Переход на электронные водительские права, безусловно, облегчит жизнь водителей, ведь можно будет избежать ситуаций, когда человек забывает удостоверение дома. Сегодня при отсутствии прав машину эвакуируют на штрафстоянку, которую оплачивает водитель. А это немалая сумма, это несколько тысяч рублей", - считает Цветков.

По его словам, главное, что нужно сделать, - это "защитить базы данных от взлома к моменту перехода на электронный вид водительского удостоверения, чтобы хакеры не смогли внести туда изменения".