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РИА Новости

Эксперт назвал слабые места перехода на электронные водительские права

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Переход на электронные водительские права облегчит жизнь водителей, но необходимо защитить базы данных от взлома, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Глава ГИБДД Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что электронные водительские удостоверения появятся в России в 2020 году.
"Переход на электронные водительские права, безусловно, облегчит жизнь водителей, ведь можно будет избежать ситуаций, когда человек забывает удостоверение дома. Сегодня при отсутствии прав машину эвакуируют на штрафстоянку, которую оплачивает водитель. А это немалая сумма, это несколько тысяч рублей", - считает Цветков.
По его словам, главное, что нужно сделать, - это "защитить базы данных от взлома к моменту перехода на электронный вид водительского удостоверения, чтобы хакеры не смогли внести туда изменения".
"В противном случае мы опять получим целое поле для злоупотреблений, когда включение в базу будет продаваться всем, включая тех, кому водительское удостоверение не положено" - сказал Цветков.
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Антон ЦветковГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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