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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Пушков призвал поднять в ПАСЕ вопрос об освобождении Вышинского

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы должна поставить вопрос об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, если до октября в его деле не будет позитивных изменений, заявил председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее Пушков написал в Twitter, что во время визита в Вену лично ставил вопрос об освобождении Вышинского перед генсеком ОБСЕ и руководством МИД Австрии. По его словам, генсек ОБСЕ Томас Гремингер признал важность освобождения Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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"Если этот вопрос не решится до октября, наша делегация в ПАСЕ должна обязательно поставить вопрос о Вышинском, даже если это будет отвергнуто большинством ПАСЕ, что возможно. Сам факт нашего проекта резолюции на этот счет, мне кажется, будет иметь достаточно позитивное значение", - сказал Пушков в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В октябре будет проходить следующая сессия ПАСЕ.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
10 июля, 11:10
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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийОБСЕАлексей ПушковЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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