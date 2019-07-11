Пушков призвал поднять в ПАСЕ вопрос об освобождении Вышинского

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы должна поставить вопрос об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, если до октября в его деле не будет позитивных изменений, заявил председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее Пушков написал в Twitter, что во время визита в Вену лично ставил вопрос об освобождении Вышинского перед генсеком ОБСЕ и руководством МИД Австрии. По его словам, генсек ОБСЕ Томас Гремингер признал важность освобождения Вышинского.

"Если этот вопрос не решится до октября, наша делегация в ПАСЕ должна обязательно поставить вопрос о Вышинском, даже если это будет отвергнуто большинством ПАСЕ, что возможно. Сам факт нашего проекта резолюции на этот счет, мне кажется, будет иметь достаточно позитивное значение", - сказал Пушков в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В октябре будет проходить следующая сессия ПАСЕ.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.