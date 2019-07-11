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РИА Новости

Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха около ТЭЦ-27 в Мытищах

Вчера, 14:57
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© Фото : Бекзат ДуйшембиевПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© Фото : Бекзат Дуйшембиев
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проведут отбор проб воздуха около ближайшей застройки с ТЭЦ-27 в Мытищах в связи с пожаром, сообщила пресс-служба ведомства.
Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров.
"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Московской области" незамедлительно выехали для отбора проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки по направлению ветра (с подветренной стороны) от очага возгорания на содержание загрязняющих веществ, образующихся в процессе горения",- говорится в сообщении.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области, уточнили в пресс-службе.
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