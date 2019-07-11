Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха около ТЭЦ-27 в Мытищах

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах

© Фото : Бекзат Дуйшембиев Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проведут отбор проб воздуха около ближайшей застройки с ТЭЦ-27 в Мытищах в связи с пожаром, сообщила пресс-служба ведомства.

Крупный пожар бушевал у ТЭЦ с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. По данным МЧС, пострадали 12 человек. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1 тысячу квадратных метров.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Московской области" незамедлительно выехали для отбора проб атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки по направлению ветра (с подветренной стороны) от очага возгорания на содержание загрязняющих веществ, образующихся в процессе горения",- говорится в сообщении.