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РИА Новости

В МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 14:29
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Причиной пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах стал прорыва газопровода, передает "Россия 24" со ссылкой на замглавы МЧС Илью Денисова.
Как уточнил замминистра, газопровод принадлежит компании "Мосгаз" и находится за пределами станции.
Возгорание уже ликвидировано, спасатели продолжают тушить отдельные очаги, угрозы населению Москвы и области нет, добавил Денисов.
Утром в Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ-27, столб огня достигал полсотни метров, По данным МЧС, пострадали 12 человек.
В то же время, как сообщает областной главк МЧС РФ, с территории ТЭЦ огонь успел перекинуться на административное здание и склад неподалеку, но уже за пределами ТЭЦ. Площадь пожара там превысила тысячу квадратных метров.
Момент взрыва на ТЭЦ в Мытищах попал на видео
Вчера, 14:14
Момент взрыва на ТЭЦ в Мытищах попал на видео
9019725230
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Пожар на ТЭЦ в МытищахМЧСМытищиПроисшествия
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