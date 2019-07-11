В МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Причиной пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах стал прорыва газопровода, передает "Россия 24" со ссылкой на замглавы МЧС Илью Денисова.

В то же время, как сообщает областной главк МЧС РФ, с территории ТЭЦ огонь успел перекинуться на административное здание и склад неподалеку, но уже за пределами ТЭЦ. Площадь пожара там превысила тысячу квадратных метров.