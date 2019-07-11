Производитель рассказал, почему на подлодках "Лада" не будет ракет "Циркон"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Две дизель-электрические подводные лодки класса "Лада" (проект 677), контракт на строительство которых с Минобороны РФ был подписан в июне на выставке "Армия-2019", не получат анаэробной энергетической установки и гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

"Эти подводные лодки класса "Лада" будут строиться без воздухонезависимой энергетической установки, потому что она пока не создана. Новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" на вооружение этих лодок также поступать не будут", - сказал Бузаков в четверг на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Гендиректор добавил, что строительство этих лодок начнется в 2021 году, а Военно-морскому флоту они будут переданы в 2025 и в 2027 годах.

Головная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" была передана ВМФ в апреле 2010 года и находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Подводная лодка "Кронштадт", вторая в серии "Лада", была спущена на воду в сентябре 2018 года, сейчас на корабле завершается наладка систем и оборудования, начаты швартовные испытания. В марте 2015 года была заложена третья лодка проекта - "Великие Луки".

Все корабли серии строятся по откорректированному по результатам опытной эксплуатации головного корабля проекту. На них модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. В перспективе подводные лодки проекта "Лада" планируется оснастить анаэробной воздухонезависимой установкой (ВНЭУ), над созданием которой работают специалисты ЦКБ МТ "Рубин".

Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.