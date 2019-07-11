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РИА Новости
Новое оружие России

Производитель рассказал, почему на подлодках "Лада" не будет ракет "Циркон"

Вчера, 14:29
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© Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
© Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Две дизель-электрические подводные лодки класса "Лада" (проект 677), контракт на строительство которых с Минобороны РФ был подписан в июне на выставке "Армия-2019", не получат анаэробной энергетической установки и гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.
"Эти подводные лодки класса "Лада" будут строиться без воздухонезависимой энергетической установки, потому что она пока не создана. Новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" на вооружение этих лодок также поступать не будут", - сказал Бузаков в четверг на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Глава ОСК Алексей Рахманов
10 июля, 12:13
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Гендиректор добавил, что строительство этих лодок начнется в 2021 году, а Военно-морскому флоту они будут переданы в 2025 и в 2027 годах.
Головная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" была передана ВМФ в апреле 2010 года и находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Подводная лодка "Кронштадт", вторая в серии "Лада", была спущена на воду в сентябре 2018 года, сейчас на корабле завершается наладка систем и оборудования, начаты швартовные испытания. В марте 2015 года была заложена третья лодка проекта - "Великие Луки".
Все корабли серии строятся по откорректированному по результатам опытной эксплуатации головного корабля проекту. На них модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. В перспективе подводные лодки проекта "Лада" планируется оснастить анаэробной воздухонезависимой установкой (ВНЭУ), над созданием которой работают специалисты ЦКБ МТ "Рубин".
Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море
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Бесшумные убийцы. Как лодки проекта "Лада" усилят Тихоокеанский флот
Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров, ею будут вооружены надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся.
ВМФ России
26 июля 2015, 10:00
Военно-морской флот России26 июля Россия отмечает День Военно-морского флота - главной составляющей и основы морского потенциала страны. ВМФ предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане.
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Новое оружие РоссииАдмиралтейские верфиРоссияСанкт-ПетербургБезопасность
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