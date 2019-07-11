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РИА Новости
Туризм

Стоимость авиабилетов в Крым из городов России снижается

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Илья ПиталевБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Илья Питалев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов в Крым из российских городов с вылетом в июле снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет около 11 тысяч рублей за перелет в оба конца, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Еще больше опустилась средняя цена на рейсы в Симферополь из Санкт-Петербурга (на 37%), из Нижнего Новгорода (на 42%), из Новосибирска (на 51%) и Тюмени (на 71%).
По данным ведомства, Крым возглавляет список самых популярных внутренних направлений у российских туристов в июле.
"Согласно аналитике сервиса Biletix, на Крым приходится 14% от всех внутренних бронирований", - говорится в сообщении.
По данным министерства курортов и туризма Крыма, в список популярных туристических городов и курортов по количеству поисковых запросов россиян в "Яндексе" вошли шесть населенных пунктов крымского полуострова. В их числе Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Севастополь, Евпатория. Причем доля поисковых запросов Крыма как пляжного направления растет по отношению к другим курортным регионам.
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"Крымские курорты по популярности опередили туристические города Кипра, Франции, Абхазии, Таиланда и Туниса, которыми также часто интересуются наши соотечественники", - подчеркнули в министерстве.
Ранее отмечалось, что за первые шесть месяцев 2019 года в Крыму отдохнули 2,2 миллиона человек, на 11% больше, чем в тот же период прошлого года.
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ТуризмТуризмтуристыФеодосияСудакНовости - ТуризмНижний НовгородЯлтаНовосибирскСимферопольКрымТюменьЕвпаторияСевастопольСанкт-Петербург
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