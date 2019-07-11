Стоимость авиабилетов в Крым из городов России снижается

Береговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов в Крым из российских городов с вылетом в июле снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет около 11 тысяч рублей за перелет в оба конца, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

Еще больше опустилась средняя цена на рейсы в Симферополь из Санкт-Петербурга (на 37%), из Нижнего Новгорода (на 42%), из Новосибирска (на 51%) и Тюмени (на 71%).

По данным ведомства, Крым возглавляет список самых популярных внутренних направлений у российских туристов в июле.

"Согласно аналитике сервиса Biletix, на Крым приходится 14% от всех внутренних бронирований", - говорится в сообщении.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, в список популярных туристических городов и курортов по количеству поисковых запросов россиян в "Яндексе" вошли шесть населенных пунктов крымского полуострова. В их числе Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Севастополь, Евпатория. Причем доля поисковых запросов Крыма как пляжного направления растет по отношению к другим курортным регионам.

"Крымские курорты по популярности опередили туристические города Кипра, Франции, Абхазии, Таиланда и Туниса, которыми также часто интересуются наши соотечественники", - подчеркнули в министерстве.