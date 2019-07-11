Журналисту Гаджиеву еще не сообщили причину его ареста, заявил адвокат

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Следствие до сих пор не уведомило журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, в чем конкретно его подозревают, что лишает его возможности защиты, сообщил журналистам адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

"Уже почти месяц Абдулмумин Гаджиев содержится под стражей. Несмотря на это, как бы абсурдно это ни звучало, ему до сих пор не объяснили, в чем конкретно он подозревается. Да, имеется постановление о возбуждении уголовного дела, но там не указано, какие именно действия совершил Гаджиев. Там написано просто формально, что он совместно с другими подозреваемыми оказал финансирование террористической организации. Но каким образом он это сделал, следствие пока до нас не доводит", - сказал Шабанов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, дело заведено на 11 человек, никак не связанных между собой, проживающих в разных регионах России, лишь четверо или пятеро из них живут в Дагестане.

"Для современного законодательства это вопиющее, немыслимое нарушение прав человека. Абдулмумин Гаджиев просто лишен возможности нормально защищаться. При такой формулировке он даже не знает, что ему доказывать, что ему опровергать, чтобы подтвердить свою невиновность", - отметил адвокат.