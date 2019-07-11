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РИА Новости

Журналисту Гаджиеву еще не сообщили причину его ареста, заявил адвокат

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Гуля АлиеваТри газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
Три газеты в Дагестане вышедшие с одинаковой передовицей в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
© РИА Новости / Гуля Алиева
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Следствие до сих пор не уведомило журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, в чем конкретно его подозревают, что лишает его возможности защиты, сообщил журналистам адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.
"Уже почти месяц Абдулмумин Гаджиев содержится под стражей. Несмотря на это, как бы абсурдно это ни звучало, ему до сих пор не объяснили, в чем конкретно он подозревается. Да, имеется постановление о возбуждении уголовного дела, но там не указано, какие именно действия совершил Гаджиев. Там написано просто формально, что он совместно с другими подозреваемыми оказал финансирование террористической организации. Но каким образом он это сделал, следствие пока до нас не доводит", - сказал Шабанов на пресс-конференции в Москве.
По его словам, дело заведено на 11 человек, никак не связанных между собой, проживающих в разных регионах России, лишь четверо или пятеро из них живут в Дагестане.
"Для современного законодательства это вопиющее, немыслимое нарушение прав человека. Абдулмумин Гаджиев просто лишен возможности нормально защищаться. При такой формулировке он даже не знает, что ему доказывать, что ему опровергать, чтобы подтвердить свою невиновность", - отметил адвокат.
3 июля, 14:45
Защита арестованного журналиста Гаджиева подаст жалобу в ЕСПЧ
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. В среду, 3 июля, Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Сам Гаджиев свою вину не признает. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился в СК РФ, Генпрокуратуру и к главе Республики Дагестан с просьбой взять под контроль дело Гаджиева.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
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