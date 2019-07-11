АТОР: на Халкидиках, где прошел ураган, могут находиться 20 тысяч россиян

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. На курортах Халкидики, пострадавших от урагана 10 июля, могут находиться около 20 тысяч туристов из России. По информации туроператоров, эвакуация отдыхающих в связи со стихией не проводилась, разрушений в отелях нет, На курортах Халкидики, пострадавших от урагана 10 июля, могут находиться около 20 тысяч туристов из России. По информации туроператоров, эвакуация отдыхающих в связи со стихией не проводилась, разрушений в отелях нет, сообщает АТОР.

В результате стихии погибли двое россиян, 39-летний отец и его двухлетний сын, отдыхавшие в одном из отелей курортного поселка Неа Потидия (Халкидики). Также жертвами урагана стали еще четверо туристов из Румынии и Чехии.

По данным греческих СМИ, в больницы за помощью обратилось около 150 человек. Торнадо вызвало сбои в подаче электричества в регионе. Правительство Греции уже ведет восстановительные работы.

Как сообщают туроператоры, сильный ураган, который длился около часа, затронул прибрежные районы полуострова Халкидики: Кассандру и Ситонию. Однако туристическая инфраструктура этих районов не пострадала. Эвакуация туристов не проводилась.

Сейчас в регионах есть перебои с электричеством, но практически каждый отель имеет автономные электрогенераторы, так что в гостиницах свет не отключается. Также в отелях, в которых отдыхают наши туристы, нет проблем с питьевой водой и питанием.