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РИА Новости
Туризм

АТОР: на Халкидиках, где прошел ураган, могут находиться 20 тысяч россиян

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкХалкидики
Халкидики
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. На курортах Халкидики, пострадавших от урагана 10 июля, могут находиться около 20 тысяч туристов из России. По информации туроператоров, эвакуация отдыхающих в связи со стихией не проводилась, разрушений в отелях нет, сообщает АТОР.
В результате стихии погибли двое россиян, 39-летний отец и его двухлетний сын, отдыхавшие в одном из отелей курортного поселка Неа Потидия (Халкидики). Также жертвами урагана стали еще четверо туристов из Румынии и Чехии.
По данным греческих СМИ, в больницы за помощью обратилось около 150 человек. Торнадо вызвало сбои в подаче электричества в регионе. Правительство Греции уже ведет восстановительные работы.
Как сообщают туроператоры, сильный ураган, который длился около часа, затронул прибрежные районы полуострова Халкидики: Кассандру и Ситонию. Однако туристическая инфраструктура этих районов не пострадала. Эвакуация туристов не проводилась.
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Сейчас в регионах есть перебои с электричеством, но практически каждый отель имеет автономные электрогенераторы, так что в гостиницах свет не отключается. Также в отелях, в которых отдыхают наши туристы, нет проблем с питьевой водой и питанием.
Максимальное неудобство, с которым могут столкнуться туристы, это поваленные деревья и зонтики на пляже.
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